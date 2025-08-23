Головний секрет, як вибрати гарну кукурудзу на ринку чи в магазині

Зараз в Україні продовжується сезон смачної кукурудзи. Як вибрати в магазині чи на базарі гарний качан?

На це питання відповідає РБК-Україна з посиланням на AOL.

Звертайте увагу на зовнішні ознаки

Приділіть увагу візуальним підказкам, які вказують на якісний продукт. За словами власниці Kamma Hospitality Енн Ахмед, шукайте кукурудзу з яскраво-зеленим, щільним листям і м'якими, вологими волокнами. Уникайте качанів із сухим, коричневим листям або волокнами, що нагадують сіно.

Піднесіть кукурудзу до вуха

Щоб переконатися у свіжості зерен, нью-йоркський шеф-кухар Сунгчул Шим використовує слухову підказку.

Піднесіть кукурудзу до вуха і обережно натисніть. Якщо вона пищить, значить, вона свіжа.

Можливо, це матиме трохи безглуздий вигляд, але це того варте, коли ви кусатимете солодку, соковиту кукурудзу!

Обирайте качани з великою кількістю листя

Листя - це природний захист, який допомагає кукурудзі залишатися вологою і свіжою. Обирайте качани, які добре ним укриті. У багатьох супермаркетах є спеціальні зони, де покупці можуть очистити кукурудзу від листя, щоб не забруднити свою кухню. Краще обходьте їх стороною, якщо ви не збираєтеся одразу смажити кукурудзу на грилі.

Порада: не викидайте це листя! Воно чудово підходить для запікання кукурудзи на грилі, якщо ви любите смак димку. У нього також можна загортати інші овочі чи м'ясо.

Дізнайтеся походження продукту

"Найсолодша кукурудза завжди на фермерських ринках", — говорить професійний шеф-кухар Дейл Талде.

Річ у тім, що чим швидше ви з'їсте кукурудзу, то краще. Продукти місцевого виробництва, які зазвичай можна знайти на фермерських ринках, потрапляють до вас на стіл швидше.

Якщо ви в супермаркеті, зверніть увагу на те, звідки привезли кукурудзу. Чи вона вирощена на місцевій фермі? Або імпортована, і, ймовірно, зібрана тижні, а то й місяці тому? Обирайте кукурудзу, вирощену якомога ближче до місця вашої покупки.

Як зберігати кукурудзу свіжою

Тепер, коли ви вибрали найсвіжішу кукурудзу, вам потрібно зберегти її такою. Найкраще зберігати кукурудзу на кухонній стільниці, бажано подалі від прямих сонячних променів і тепла (тобто не поруч з плитою).

Якщо можете, не кладіть кукурудзу в холодильник. Це перетворює цукор на крохмаль і робить її менш солодкою.

Якщо вам потрібно зберегти її свіжою ще кілька днів, загорніть качани у вологі паперові або чайні рушники, перш ніж класти в холодильник, це допоможе кукурудзі зберегти вологу.