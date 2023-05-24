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Главный конкурент Трампа решил идти в президенты США

Новина українською →
США, Среда 24 мая 2023 22:52
Главный конкурент Трампа решил идти в президенты США Фото: губернатор Флориды Рон Десантис (flickr.com gageskidmore)
Автор: Карина Левицкая

Губернатор штата Флорида Рон Десантис подал заявление о выдвижении своей кандидатуры в президенты. Он стал главным соперником экс-президента США Дональда Трампа, который также выдвигается от Республиканской партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Десантиса считают самым сильным конкурентом Трампа в Республиканской партии. Несмотря на ультраправые взгляды, он вызвал большой интерес среди избирателей как младшая версия Трампа.

Однако пока неизвестно, будет ли Десантис соревноваться за президентское кресло с действующим главой США Джо Байденом, поскольку сначала республиканцы должны провести внутрипартийные выборы - праймериз.

Пока кроме Трампа и Десантиса, на пост президента США от республиканцев также претендует бывшая губернатор Южной Каролины Никки Гейли.

Больше о кандидатах от республиканской партии и о том, как это может повлиять на Украину читайте в материале РБК-Украина.

Позиция Десантиса по Украине

В начале марта этого года в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону Десантис рассказал, что, по его мнению, "дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из национальных интересов Соединенных Штатов Америки".

Позже республиканец якобы изменил риторику войны России против Украины и даже назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Однако в конце апреля на фоне подготовки ВСУ к контрнаступлению он призвал к прекращению огня в Украине, чтобы предотвратить массовые жертвы.

Напомним, Джо Байден решил баллотироваться на второй президентский срок.

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