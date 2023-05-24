Головний конкурент Трампа вирішив йти в президенти США

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс подав заяву про висування своєї кандидатури в президенти. Він став головним суперником екс-президента США Дональда Трампа, який також висувається від Республіканської партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Десантіса вважають найсильнішим конкурентом Трампа у Республіканській партії. Попри ультраправі погляди, він викликав значний інтерес серед виборців як молодша версія Трампа.

Однак наразі невідомо, чи змагатиметься Десантіс за президентське крісло з чинним главою США Джо Байденом, оскільки спочатку республіканці мають провести внутрішньопартійні вибори - праймеріз.

Наразі, окрім Трампа та Десантіса, на посаду президента США від республіканців також претендує колишня губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі.

Більше про кандидатів від республіканської партії, та про те, як це може вплинути на Україну читайте в матеріалі РБК-Україна.

Позиція Десантіса щодо Україн и

Напочатку березня цього року в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону Десантіс розповів, що, на його думку, "подальше втягнення в територіальну суперечку між Україною та Росією не є одним з національних інтересів Сполучених Штатів Америки".

Пізніше республіканець нібито змінив риторику щодо війни Росії проти України та навіть назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Однак наприкінці квітня на тлі підготовки ЗСУ до контрнаступу він закликав до припинення вогню в Україні, щоб запобігти масовим жертвам.

Нагадаємо, Джо Байден вирішив балотуватися на другий президентський термін.

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