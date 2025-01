Детище Трампа. Что такое движение MAGA и почему оно стало мощной силой в США

Содержание

Что такое движение MAGA

MAGA - это политическое движение, возникшее в США в ходе первой президентской кампании Дональда Трампа 2016 года. Название происходит от предвыборного лозунга "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"), который объединил многих сторонников кандидата.

MAGA основано на убеждении, что США когда-то были великой страной, но якобы утратили статус из-за иностранного влияния, как внутри (из-за миграции и мультикультурализма), так и в мире (из-за глобализации).

Сторонники MAGA считают, что все это можно обратить вспять с помощью политики "America first" ("Америка прежде всего)", которая обеспечит экономический протекционизм, сократит иммиграцию и будет навязывать то, что они считают традиционными американскими ценностями. Некоторые политические меры, такие как призывы к "тотальному запрету въезда для мусульман", подразумевают расовую или религиозную дискриминацию.

В дополнение к своим политическим позициям движение MAGA известно воинственным характером и противоречивой риторикой, которую критики считают гомофобной, сексистской или подстрекающей к насилию.

Кроме того, MAGA известно антагонистическим отношением к основным американских СМИ. По мнению его сторонников, они либо предвзяты, либо сознательно лгут в пользу противников движения. Эта вера привела к появлению фейковых историй и надуманным теориям заговора, распространяемыми лидерами MAGA.

Например, раньше они утверждали, что бывший президент-демократ Барак Обама якобы не является коренным гражданином США, хотя тот родился на Гавайях в 1961 году (двумя годами ранее Гавайи стали полноправным американским штатом). Или распространяли "теорию замены" белых американцев небелыми иммигрантами или обвиняли демократов в якобы фальсификации выборов 2020 года, на которых Трамп проиграл.

Как MAGA стало популярным в Республиканской партии

Вариант фразы "Make America Great Again" впервые был популяризован президентом-республиканцем Рональдом Рейганом. В частности, кампанию 1980 года он проводил под лозунгом "Let's Make America Great Again" - "Давайте сделаем Америку снова великой".

Как сообщается во многих источниках, Трамп решил использовать фразу "Make America Great Again" в ноябре 2012 года после того, как республиканский кандидат Митт Ромни проиграл выборы Обаме. Тогда он подал заявку на регистрацию, а 16 июня 2015 года объявил MAGA лозунгом своей кампании. Эта дата считается началом движения в США.

Его кампания быстро нашла поддержку среди консервативных белых избирателей рабочего класса. Имидж Трампа как успешного бизнесмена показался им достаточным знаком его компетенции в вопросах экономики. А отсутствие опыта государственной службы говорило о том, что он не запятнан коррупцией, которую они связывали с Вашингтоном.

Электоральной базе пришлись по вкусу популистские послания, в которых Трамп утверждал, что федеральное правительство контролируется "демократической элитой". В конце концов она восхищалась стилем Трампа - радикальная риторика, оскорбление оппонентов и регулярное хвастовство. Все это побуждало сторонников MAGA думать о нем, как об "обычном парне", а не политике.

Многие не воспринимали феномен MAGA всерьез. Даже кандидат от демократов Хиллари Клинтон публично называла сторонников Трампа "кучкой ничтожеств". Однако энтузиазм движения MAGA в сочетании с непопулярностью Клинтон в некоторых сегментах независимых избирателей обеспечили Трампу победу в ключевых штатах.

Трамп стал самым влиятельным лицом в Республиканской партии. Его поддержка была необходима любому, кто хотел победить на выборах на высокую должность.

В течение первого срока он использовал президентские указы, чтобы выполнить обещания, данные MAGA-избирателям. Например, пытался запретить иммиграцию в США гражданам семи стран с мусульманским большинством, запустил строительство стены на границе с Мексикой, начал торговую войну с Евросоюзом и Китаем. Одновременно он увеличил свою популярность среди избирателей в целом, попытавшись отменить закон о доступной медицине (Obamacare), поддержав снижение налогов, которое в первую очередь принесло пользу корпорациям и богатым американцам, и назначив трех ультраконсервативных судей Верховного суда.

Однако к концу первого срока Трамп потерял рейтинги среди независимых избирателей, что привело к поражению на выборах 2020 года. Он отказался признать победу Джо Байдена, обвинив демократов в фальсификациях, а мотивированная этим заявлением толпа сторонников MAGA штурмовала Капитолий 6 января 2021 года.

На сегодня движение MAGA остается мощной силой в американской политике. Примерно 4-5 из 10 республиканцев идентифицируют себя как MAGA-республиканцы. Ввиду этого другие кандидаты на выдвижение от этой партии вынуждены ограничивать критику Трампа и подчеркивать свое согласие по крайней мере с некоторыми радикальными взглядами.

Чем отличаются MAGA-республиканцы от других республиканцев

Движение имеет подчеркнуто консервативный религиозный характер. Ярые сторонники MAGA идентифицируют себя как евангелисты (ряд протестантских конфессий) - 60%, согласно опросу Monmouth. Несмотря на то, что многие действия Дональда Трампа явно идут вразрез с ценностями и традициями консервативных христиан.

Меньшая привязанность к Республиканской партии. Согласно опросу Grinnell College, 65% сторонников MAGA идентифицируют себя как убежденных республиканцев (по сравнению с всего лишь 36% не-сторонников MAGA). Сторонники MAGA с результатом 74% против 8% заявили, что могли бы поддержать третью партию во главе с Трампом.

Более жесткие взгляды. Сторонники движения MAGA выступали за жесткое противостояние Джо Байдену, большинство из них также не поддерживает любые компромиссы с демократами.

Преданность Трампу. Это само собой разумеется, ведь это в конце концов MAGA - это персоналистическое движение вокруг одного лидера - Трампа. Уровень личной преданности Трампу среди его адептов чрезвычаен. В частности, более 60% MAGA-республиканцев говорили, что их вообще не беспокоят уголовные дела против Трампа.

Критический настрой в отношении новостей в СМИ. MAGA-республиканцы более склонны к теориям заговора и другим крайностям. Как показали опросы, 89% не считали Байдена избранным президентом. Сторонники в два раза чаще, чем другие республиканцы, говорили, что не будут делать прививку от COVID-19. Другой опрос показал, что на вопрос "Кто был бы лучшим президентом для США, Байден или Путин?" 52% опрошенных отдали бы предпочтение российскому диктатору.

Почему сторонники MAGA хорошо относятся к Путину

В истории США было время, когда восхищением перед Россией "болели" левые. В 1930-х некоторые из них даже переезжали в СССР, чтобы помочь Сталину "построить коммунизм". Даже во времена "холодной войны" часть левого сектора все еще симпатизировала Москве. Но теперь именно MAGA-республиканцы стали ее самыми горячими поклонниками.

И все это несмотря на то, что режим Владимира Путина более репрессивен, чем СССР на поздней стадии, и более агрессивен в отношении США. Такое восхищение объясняется тем, что Республиканская партия теперь является партией Дональда Трампа, с де-факто культом его личности.

Путин и Трамп отлично используют склонность крайне правых к вождизму. Сторонники Трампа, как и сторонники Путина, совершенно некритично воспринимают любую, даже внутренне противоречивую информацию, которая от него исходит.

Не исключено, что MAGA любит Путина просто потому, что ранее Трамп рассыпался в комплиментах и восхищался российским диктатором. Однако MAGA - это больше, чем культ личности одного человека. Это политическое движение с идеологией, близкой к той, которую Путин навязал России.

MAGA-движение часто говорит о своем патриотизме. В то же время MAGA отвергает современную Америку с ее многообразием, правами меньшинств и т.д. Его сторонники хотят вернуть "величие Америки" - времена, когда люди обязательно ходили в церковь целыми семьями, женщины не работали, а афро- и латиноамериканцы "знали свое место", пишет The Globalist.

Вот почему политика "традиционных ценностей" Путина нравится MAGA. Он запретил ЛГБТ, феминизм и отменил уголовную ответственность за домашнее насилие. Эти идеи во многом находят отклик среди радикальных трампистов.

При подготовке использовались публикации The New York Times, The Washington Post, The Globalist и материалы энциклопедии Britannica.