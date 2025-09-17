Глава Европарламента прибыла в Киев: что известно
Президент Европарламента Роберта Метсола в среду утром прибыла в Киев. Ожидается ее выступление в Верховной Раде.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на пост Метсолы в Х и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
Так, в 8:40 утра глава Европарламента опубликовала в соцсети Х собственное фото на фоне поезда и написала: "Следующая остановка: Киев".
Next stop: Kyiv pic.twitter.com/GwlMDM9SoB- Roberta Metsola (@EP_President) September 17, 2025
О прибытии Метсолы в украинскую столицу также сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram и добавил, что ожидается выступление чиновницы в Верховной Раде.
"Председатель Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев. Планируется выступление в Верховной Раде, - написал он.
"Суспільному" собственные источники в дипломатических кругах также подтвердили информацию, что Роберта Метсола уже в Украине, в Киеве.
Отметим, по данным источников в СМИ, Еврокомиссия отложила на неопределенный срок 19-й пакет санкций против РФ, который должна была подать уже сегодня, 17 сентября.
Напомним, ранее Роберта Метсола объявила, каким ЕС видит мир в Украине. Также глава Европарламента добавила, что Россия продолжает наносить удары несмотря на попытки США вести переговоры.
В июле прошлого года Роберта Метсола была переизбрана президентом Европейского парламента.