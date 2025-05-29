Каким ЕС видит мир в Украине: Метсола назвала главные позиции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Европейского парламента Роберту Метсолу в интервью La Stampa.

"Мир означает прежде всего прекращение огня. А потом соглашение, которое не решает ничего относительно Украины без Украины. Это очень важный момент для нас. Вы никогда не найдете страну, которая позволит кому-то другому принимать решения относительно ее территории. И я считаю, что это первое правило Европейского Союза, а также наших союзников, включая Великобританию и Канаду. Это первоочередной принцип", - пояснила Метсола.

В то же время председатель Европарламента добавила, что сегодня Россия продолжает наносить удары по территории Украины, несмотря на попытки Соединенных Штатов Америки (США) вести переговоры.