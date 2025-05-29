Каким ЕС видит мир в Украине: Метсола назвала главные позиции
В первую очередь, для завершения полномасштабной войны, Россия и Украина должны достичь прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Европейского парламента Роберту Метсолу в интервью La Stampa.
"Мир означает прежде всего прекращение огня. А потом соглашение, которое не решает ничего относительно Украины без Украины. Это очень важный момент для нас. Вы никогда не найдете страну, которая позволит кому-то другому принимать решения относительно ее территории. И я считаю, что это первое правило Европейского Союза, а также наших союзников, включая Великобританию и Канаду. Это первоочередной принцип", - пояснила Метсола.
В то же время председатель Европарламента добавила, что сегодня Россия продолжает наносить удары по территории Украины, несмотря на попытки Соединенных Штатов Америки (США) вести переговоры.
Переговоры России и Украины
16 мая на территории Турции прошли первые за несколько лет прямые переговоры Украины и Российской Федерации (РФ) по урегулированию полномасштабной войны. В частности, в страну тогда прибыл президент Владимир Зеленский для личной встречи с диктатором Владимиром Путиным, но последний проигнорировал призыв к переговорам.
В рамках диалога стороны рассматривали вопрос масштабного обмена военнопленными в формате "1000 на 1000". Этот обмен провели в три этапа в течение последних выходных.
По словам главы Министерства иностранных дел (МИД) Сергея Лаврова, в ближайшее время Москва объявит о новом раунде переговоров между Киевом и Москвой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.