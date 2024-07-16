Мецолу переизбрали президентом Европарламента
Роберта Мецола была переизбрана президентом Европейского парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европарламента в Twitter и Le Figaro.
Она будет занимать этот пост еще два с половиной года.
Мецола была переизбрана на новый срок 562 голосами против 61. Известная своей активной поддержкой Украины, которую она неоднократно посещала, она стала третьей женщиной, занимающей этот пост.
Роберта Мецола - мальтийский политик, член Националистической партии Мальты (PN) и Европейской народной партии (ЕНП). Она занимала пост президента Европейского парламента с января 2022 года.
Реакция Украины
Президент Владимир Зеленский поздравил Мецолу с переизбранием на должность председателя Европарламента.
"Высоко ценю личное участие президента Мецолы в поддержке Украины, а также ее непоколебимую преданность защите людей и отстаиванию нашего европейского образа жизни. С нетерпением жду продолжения нашего тесного сотрудничества для скорейшего восстановления справедливого мира", - написал он в Twitter.
Выборы в Европарламент
В начале мая в Европейском Союзе прошли выборы в Европейский парламент, которому предстоит утвердить председателя Европейской комиссии. Парламент сможет провести голосование только после того, как большинство лидеров стран и правительств ЕС официально предложат кандидатов.
Ожидается, что этот процесс завершится на заседании Совета Европы 27 и 28 сентября, где ключевые должности, вероятно, будут распределены между основными политическими силами.
В конце июня лидеры стран Евросоюза договорились о выдвижении кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на пост главы Еврокомиссии.
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