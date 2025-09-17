ua en ru
Ср, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Голова Європарламенту прибула до Києва: що відомо

Середа 17 вересня 2025 09:50
UA EN RU
Голова Європарламенту прибула до Києва: що відомо Фото: президент Європарламенту Роберта Мецола (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Очільниця Європарламенту Роберта Мецола в середу зранку прибула до Києва. Очікується її виступ у Верховній Раді.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на пост Мецоли в Х та нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Так, о 8:40 ранку глава Європарламенту опублікувала в соцмережі Х власне фото на фоні потягу та написала: "Наступна зупинка: Київ".

Про прибуття Мецоли до української столиці також повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram і додав, що очікується виступ чиновниці в Верховній Раді.

"Голова Європарламенту Роберта Мецола прибула в Київ. Планується виступ в Верховній Раді, - написав він.

"Суспільному" власні джерела в дипломатичних колах також підтвердили інформацію, що Роберта Мецола вже в Україні, в Києві.

Зазначимо, за даними джерел в ЗМІ, Єврокомісія відклала на невизначений термін 19-й пакет санкцій проти РФ, який мала подати вже сьогодні, 17 вересня.

Нагадаємо, раніше Роберта Мецола оголосила, яким ЄС бачить мир в Україні. Також голова Європарламенту додала, що Росія продовжує завдавати ударів попри спроби США вести переговори.

В липні минулого року Роберта Мецола була переобрана президентом Європейського парламенту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Європарламент
Новини
РФ вдарила по підстанціях "Укрзалізниці": що з маршрутами і рухом поїздів
РФ вдарила по підстанціях "Укрзалізниці": що з маршрутами і рухом поїздів
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі