Голова Європарламенту прибула до Києва: що відомо

Очільниця Європарламенту Роберта Мецола в середу зранку прибула до Києва. Очікується її виступ у Верховній Раді.

Про це РБК-Україн а повідомляє з посиланням на пост Мецоли в Х та нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Так, о 8:40 ранку глава Європарламенту опублікувала в соцмережі Х власне фото на фоні потягу та написала: "Наступна зупинка: Київ".

Про прибуття Мецоли до української столиці також повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram і додав, що очікується виступ чиновниці в Верховній Раді.

"Голова Європарламенту Роберта Мецола прибула в Київ. Планується виступ в Верховній Раді, - написав він.

"Суспільному" власні джерела в дипломатичних колах також підтвердили інформацію, що Роберта Мецола вже в Україні, в Києві.