Неожиданная деталь в телефоне ликвидированного стрелка в Киеве помогла полиции, - глава МВД

11:21 21.04.2026 Вт
4 мин
У полиции есть версия, что стрелок, вероятно, изначально не планировал убивать людей
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
Неожиданная деталь в телефоне ликвидированного стрелка в Киеве помогла полиции, - глава МВД Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (t.me_mvs_ukraine)

Телефон убийцы, изъятый после его ликвидации, оказался главным ключом к пониманию теракта в Голосеевском районе Киева 18 апреля. Он писал аудио все время - от ссоры до первых выстрелов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко во время встречи с журналистами.

Читайте также: Поджег квартиру и пошел с оружием в супермаркет: все подробности стрельбы в Киеве

Соседская ссора, которая переросла в трагедию

По словам Клименко, между соседями был длительный конфликт. Стрелок жил на пятом этаже и давно враждовал с соседом с шестого. В тот день между ними снова произошел скандал - и он стал последним.

Первые выстрелы прозвучали на улице: мужчина стрелял из травматического пистолета. Затем вернулся в квартиру, взял карабин, поджег помещение и вышел на улицу.

Диктофон как доказательство

Когда следователи изъяли телефон стрелка, увидели, что все время он записывал звук.

"Это как раз дало возможность понять поминутно, что там происходило", - сказал Клименко.

Однако понять, что именно он надиктовывал, крайне трудно: на записи - смесь отрывочных фраз, которые не складываются ни в один связный текст.

Что слышно на записи

На аудио - голоса нескольких человек. В какой-то момент кто-то из женщин говорит стрелку: "Покажи оружие". Он отвечает: "Я не достал ничего, покажите, что я достал оружие".

Мужчина, которого он позже застрелил, бросает: "Ты мне будешь тут рассказывать какую-то ерунду, я тут, мол, что-то тут ремонтировал, проявил инициативу, ну будь здоров".

Стрелок продолжал бормотать что-то о каком-то "директоре". По словам Клименко, так сосед с шестого этажа называл его - и это раздражало мужчину.

"Это была такая смесь слов, которые ни к чему, в принципе, не могут быть составлены", - пояснил министр.

Кто-то из присутствующих не выдержал и спросил: "Шо, пластинка заела?" После этого стрелок открыл огонь.

Почему он вообще записывал

Клименко объяснил, для чего это могло понадобиться. У мужчины ранее было уголовное дело по статье 125 - легкие телесные повреждения. Тогда производство закрыли, потому что стороны примирились, и судимости фактически не было.

Поэтому у полиции есть версия, что стрелок, вероятно, специально вел запись.

"То есть он, может, не думал стрелять. Он записывал этот скандал, чтобы его потом не обвинили в суде, например, или в полиции в том, что он кому-то что-то сказал. Но его клемануло, это по его словам на записи слышно", - рассказал Клименко.

Оружие и справка из частной клиники

Карабин, из которого стрелял Васильченков, был зарегистрирован законно. В декабре 2025 года он продлевал разрешение на оружие и для этого предоставил медицинскую справку - из частной клиники.

Клименко отметил: справка настоящая, не поддельная, но есть сомнения, что пациента полноценно обследовали. Все документы уже изъяты в рамках производства.

"К этой частной клинике, конечно, есть вопросы", - подчеркнул он и добавил, что сейчас внимание заострят на всех субъектах, которые имеют право выдавать такие справки.

Что известно о теракте в Киеве

18 апреля в Голосеевском районе столицы 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков вышел на улицу с карабином и начал стрелять по случайным людям.

Затем зашел в супермаркет "Велмарт", где удерживал людей. Переговоры продолжались около 40 минут - он их игнорировал.

После убийства еще одного заложника внутри КОРДовцы пошли на штурм и ликвидировали нападавшего. Всего погибли семь человек, более 14 получили ранения.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, на следующий день после трагедии в сети появилась запись, на которой двое патрульных убегают с места событий и оставляют раненых без помощи. Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку, взяв на себя ответственность за действия подчиненных.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от министра Клименко кадровых выводов по всей вертикали МВД.

Как сообщало РБК-Украина, генпрокурор Руслан Кравченко обнародовал видео с нагрудных камер тех самых патрульных - на кадрах видно ребенка, который просит их помочь отцу. Обоим полицейским сообщили о подозрении.

Клименко Национальная полиция
Ночная атака дронов на Сумы повредила жилые дома и больницу
