ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Голоса есть: спикер Джонсон заявил о шансах завершить шатдаун в США

Вашингтон, Понедельник 10 ноября 2025 22:41
UA EN RU
Голоса есть: спикер Джонсон заявил о шансах завершить шатдаун в США Фото: Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Палате представителей США найдется достаточное количество голосов, чтобы поддержать законопроект компромиссный законопроект о финансировании работы правительства.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

"Думаю, да", - сказал Джонсон журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у него нужное количество голосов для принятия законопроекта.

Спикер Палаты представителей призвал членов нижней палаты Конгресса как можно скорее вернуться в Вашингтон.

"Говорю очевидное всем своим коллегам - республиканцам и демократам в Палате: вам нужно прямо сейчас начинать возвращаться на Капитолийский холм", - заявил он.

Axios обратило внимание, что ранее демократы Палаты представителей, включая лидера меньшинства Хакима Джеффриса, раскритиковали сенатских демократов за заключение соглашения с республиканцами по компромиссному законопроекту. Поэтому, вероятнее всего, большинство демократов Палаты представителей будут голосовать против.

При этом ранее два республиканца - Томас Мэсси и Виктория Спарц - уже голосовали против временной меры по финансированию в сентябре. И лишь один демократ - Джаред Голден - поддержал ее.

Компромиссный законопроект Сената

Напомним, ранее Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны.

Решение удалось принять после недельного политического тупика - за документ проголосовали 60 сенаторов, что соответствует минимально необходимому количеству голосов.

Компромисс стал возможен благодаря восьми сенаторам-демократам, согласившимся на сделку, включающую голосование по продлению субсидий на здравоохранение и гарантии возвращения на работу федеральных служащих, уволенных во время приостановки работы правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Конгресс США
Новости
Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Энергоатоме": должны быть приговоры
Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Энергоатоме": должны быть приговоры
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа