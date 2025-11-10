Голоса есть: спикер Джонсон заявил о шансах завершить шатдаун в США

В Палате представителей США найдется достаточное количество голосов, чтобы поддержать законопроект компромиссный законопроект о финансировании работы правительства.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

"Думаю, да", - сказал Джонсон журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у него нужное количество голосов для принятия законопроекта.

Спикер Палаты представителей призвал членов нижней палаты Конгресса как можно скорее вернуться в Вашингтон.

"Говорю очевидное всем своим коллегам - республиканцам и демократам в Палате: вам нужно прямо сейчас начинать возвращаться на Капитолийский холм", - заявил он.

Axios обратило внимание, что ранее демократы Палаты представителей, включая лидера меньшинства Хакима Джеффриса, раскритиковали сенатских демократов за заключение соглашения с республиканцами по компромиссному законопроекту. Поэтому, вероятнее всего, большинство демократов Палаты представителей будут голосовать против.

При этом ранее два республиканца - Томас Мэсси и Виктория Спарц - уже голосовали против временной меры по финансированию в сентябре. И лишь один демократ - Джаред Голден - поддержал ее.