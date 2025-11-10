ua en ru
Сенат США одобрил финансирование правительства: когда отменят шатдаун

Понедельник 10 ноября 2025 06:36
Сенат США одобрил финансирование правительства: когда отменят шатдаун Фото: сенатором удалось набрать минимальные 60 голосов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сенат США принял законопроект о финансировании правительства, который должен отменить самый длительный шатдаун в истории. Но для реализации плана необходим еще один шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, сенаторам наконец удалось преодолеть тупик, который привел страну к самому длительному шатдауну в истории.

"За" проголосовали 60 человек, что является минимальным порогом для принятия решения.

Это произошло после того, как 8 сенаторов-демократов согласились на сделку, которая включает в себя голосование по вопросу продления субсидий на здравоохранение, и гарантии того, что федеральные служащие, уволенные во время приостановки работы правительства - будут возвращены на работу.

Среди этих сенаторов: Кэтрин Кортес, Дик Дурбин, Джон Феттерман, Тим Кейн, Мэгги Хассан, Джеки Розен, Джин Шахин и независимый сенатор Ангус Кинг.

Однако для прекращения шатдауна предстоит еще ряд шагов. Теперь проект закона должна принять Палата представителей США, и лишь после этого документ попадет на подпись у президенту США Дональду Трампу.

Тем временем руководство Демократической партии в Палате представителей уже предупредило, что голосование ожидается в конце этой недели. Законодатели получат уведомление за 36 часов до начала голосования, поскольку члены Палаты представителей сталкиваются с задержками и отменами рейсов из-за приостановки работы правительства.

Сделка ради прекращения шатдауна

Напомним, несколько часов назад президент США Дональд Трамп анонсировал, что шатдаун приближается к своему завершению.

Параллельно CNN написало, что в Сенате было достигнуто двухпартийное соглашение о финансировании правительства до 30 января. Выше мы уже указывали, на каких условиях демократы и республиканцы пришли с согласию.

Добавим, что шатдаун в США начался 1 октября. Таким образом, по состоянию на сегодня он длится уже 40 дней и побил все антирекорды, которые были в истории Соединенных Штатов.

