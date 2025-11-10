ua en ru
Політика

Голоси є: спікер Джонсон заявив про шанси завершити шатдаун у США

Вашингтон, Понеділок 10 листопада 2025 22:41
Голоси є: спікер Джонсон заявив про шанси завершити шатдаун у США Фото: Майк Джонсон, cпікер Палати представників США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Палаті представників США знайдеться достатня кількість голосів, щоб підтримати законопроєкт компромісний законопроєкт про фінансування роботи уряду.

Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

"Думаю, так", - сказав Джонсон журналістам, відповідаючи на запитання, чи є у нього потрібна кількість голосів для ухвалення законопроєкту.

Спікер Палати представників закликав членів нижньої палати Конгресу якомога швидше повернутися до Вашингтона.

"Кажу очевидне всім своїм колегам - республіканцям і демократам у Палаті: вам потрібно просто зараз починати повертатися на Капітолійський пагорб", - заявив він.

Axios звернуло увагу, що раніше демократи Палати представників, включно з лідером меншості Хакімом Джеффрісом, розкритикували сенатських демократів за укладення угоди з республіканцями щодо компромісного законопроєкту. Тому, найімовірніше, більшість демократів Палати представників голосуватимуть проти.

При цьому раніше два республіканці - Томас Мессі та Вікторія Спарц - уже голосували проти тимчасового заходу щодо фінансування у вересні. І лише один демократ - Джаред Голден - підтримав його.

Компромісний законопроєкт Сенату

Нагадаємо, раніше Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду, який має завершити найтриваліший шатдаун в історії країни.

Рішення вдалося ухвалити після тижневого політичного глухого кута - за документ проголосували 60 сенаторів, що відповідає мінімально необхідній кількості голосів.

Компроміс став можливий завдяки восьми сенаторам-демократам, які погодилися на угоду, що передбачає голосування щодо продовження субсидій на охорону здоров'я та гарантії повернення на роботу федеральних службовців, звільнених під час призупинення роботи уряду.

Сполучені Штати Америки Конгресс США
Новини
