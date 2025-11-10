Голоси є: спікер Джонсон заявив про шанси завершити шатдаун у США

У Палаті представників США знайдеться достатня кількість голосів, щоб підтримати законопроєкт компромісний законопроєкт про фінансування роботи уряду.

Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

"Думаю, так", - сказав Джонсон журналістам, відповідаючи на запитання, чи є у нього потрібна кількість голосів для ухвалення законопроєкту.

Спікер Палати представників закликав членів нижньої палати Конгресу якомога швидше повернутися до Вашингтона.

"Кажу очевидне всім своїм колегам - республіканцям і демократам у Палаті: вам потрібно просто зараз починати повертатися на Капітолійський пагорб", - заявив він.

Axios звернуло увагу, що раніше демократи Палати представників, включно з лідером меншості Хакімом Джеффрісом, розкритикували сенатських демократів за укладення угоди з республіканцями щодо компромісного законопроєкту. Тому, найімовірніше, більшість демократів Палати представників голосуватимуть проти.

При цьому раніше два республіканці - Томас Мессі та Вікторія Спарц - уже голосували проти тимчасового заходу щодо фінансування у вересні. І лише один демократ - Джаред Голден - підтримав його.