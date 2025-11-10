Голоси є: спікер Джонсон заявив про шанси завершити шатдаун у США
У Палаті представників США знайдеться достатня кількість голосів, щоб підтримати законопроєкт компромісний законопроєкт про фінансування роботи уряду.
Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
"Думаю, так", - сказав Джонсон журналістам, відповідаючи на запитання, чи є у нього потрібна кількість голосів для ухвалення законопроєкту.
Спікер Палати представників закликав членів нижньої палати Конгресу якомога швидше повернутися до Вашингтона.
"Кажу очевидне всім своїм колегам - республіканцям і демократам у Палаті: вам потрібно просто зараз починати повертатися на Капітолійський пагорб", - заявив він.
Axios звернуло увагу, що раніше демократи Палати представників, включно з лідером меншості Хакімом Джеффрісом, розкритикували сенатських демократів за укладення угоди з республіканцями щодо компромісного законопроєкту. Тому, найімовірніше, більшість демократів Палати представників голосуватимуть проти.
При цьому раніше два республіканці - Томас Мессі та Вікторія Спарц - уже голосували проти тимчасового заходу щодо фінансування у вересні. І лише один демократ - Джаред Голден - підтримав його.
Компромісний законопроєкт Сенату
Нагадаємо, раніше Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду, який має завершити найтриваліший шатдаун в історії країни.
Рішення вдалося ухвалити після тижневого політичного глухого кута - за документ проголосували 60 сенаторів, що відповідає мінімально необхідній кількості голосів.
Компроміс став можливий завдяки восьми сенаторам-демократам, які погодилися на угоду, що передбачає голосування щодо продовження субсидій на охорону здоров'я та гарантії повернення на роботу федеральних службовців, звільнених під час призупинення роботи уряду.