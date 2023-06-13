В Голой Пристани оккупанты заставляют населения благодарить на камеру за "эвакуацию", - Генштаб

Во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области российские захватчики заставляют местное население благодарить на камеру подразделения "МЧС РФ" за якобы эвакуацию. Хотя на самом деле они гражданских не спасают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В затопленной Голой Пристани оккупанты сохраняют свое присутствие, совершают обстрелы эвакуационных пунктов и обвиняют в этом подразделения ВС Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь, оккупационная так называемая власть заставляет местное население говорить на видеокамеру слова благодарности подразделениям "МЧС РФ" за якобы спасение и эвакуацию.

Хотя, как отмечают в Генштабе, все это время, так и не дождавшись помощи от оккупационных властей, люди были вынуждены самостоятельно спасать друг друга.

Кроме того, после стабилизации ситуации и ухода воды, возвращаясь в город, люди становятся свидетелями мародерства и ограблений собственных жилищ.

Подрыв Каховской ГЭС и эвакуация из Херсонской области

Российские оккупанты в ночь на 6 июня подорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за подрыва вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

Украинские власти оказывают всю необходимую помощь жителям свободных территорий и проводят эвакуацию населения.

Однако российские оккупанты затрудняют эвакуацию населения. Они обстреливают Херсон и область и не дают пострадавшим безопасно спастись. В то же время захватчики запрещают и отказываются эвакуировать жителей левого берега Херсонской области, оккупированной россиянами.

Россияне мало того, что не спасают местное население, а стреляют в спины тем, кто пытается эвакуироваться.

В частности, оккупанты расстреляли лодку с людьми, которые пытались добраться до Херсона с оккупированного левобережья. В результате обстрела пострадали 23 человека, трое - погибли.

Также на временно оккупированных территориях Херсонской области россияне активно разграбляют населенные пункты.

К тому же во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области российские захватчики позволяют эвакуироваться гражданским только после получения взятки.