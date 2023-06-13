Россияне разграбляют затопленные населенные пункты Херсонской области, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По данным Генштаба, в Голую Пристань под видом гуманитарной помощи прибывают пустые грузовики. Их россияне набивают награбленным имуществом - бытовой техникой, мебелью и другими вещами.

Ситуация на оккупированных территориях Херсонской области

После того, как россияне 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС, затопило десятки населённых пунктов Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

На подконтрольной Украине территории организована эвакуация, в то время как на левобережной части Днепра россияне не занимаются спасением людей. Кстати, в Центре национального сопротивления также сообщалось о случаях мародерства россиян в затопленных населенных пунктах.

"Сейчас большая вода начинает сходить и местные хотят вернуться домой. Однако россияне закрыли въезд в эти села и города и активно разграбляют дома", - сообщил в ЦНС,

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