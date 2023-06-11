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Обстрел лодки возле Херсона: количество пострадавших возросло

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Воскресенье 11 июня 2023 20:00
Обстрел лодки возле Херсона: количество пострадавших возросло Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли лодку с людьми возле Херсона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Количество раненых из-за вражеского обстрела во время эвакуации с левого берега Херсонской области возросло до 23 человек. Еще трое погибли в результате атаки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram.

Сегодня российские военные в очередной раз обстреляли гражданское население во время проведения эвакуации из подтопленных населенных пунктов временно оккупированной левобережной части Херсонской области.

"В результате этого три человека погибли. По меньшей мере 23 человека травмированы", - говорится в сообщении.

Атака на лодку в Херсонской области

Вечером 11 июня россияне обстреляли лодку с людьми, пытавшимися добраться до Херсона с оккупированного левобережья. Люди пошли на такой опасный шаг из-за того, что захватчики не оказывают помощь жителям затопленного левого берега Херсонской области. Изначально сообщалось о шести пострадавших.

Позже стало известно, что в результате российского обстрела погибли три человека, а еще 13 - получили ранения. При этом среди погибших - 74-летний мужчина, который собственным телом прикрыл женщину, когда оккупанты открыли огонь по лодке.

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