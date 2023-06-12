В Голой Пристани оккупанты разрешают эвакуацию только после получения взятки, - Генштаб

Во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области российские захватчики разрешают эвакуироваться гражданским только после получения взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В затопленной Голой Пристани Херсонской области российские оккупанты разрешают эвакуацию граждан Украины только после получения взятки", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что захватчики уничтожают паспорта и свидетельства о рождении и другие документы украинского образца.

Местных жителей переселяют во временно оккупированный Крым и российский Краснодар.

Подрыв Каховской ГЭС и эвакуация из Херсонской области

Российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за подрыва вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

Украинские власти оказывают всю необходимую помощь жителям свободных территорий и проводят эвакуацию населения.

Однако российские оккупанты затрудняют эвакуацию населения. Они обстреливают Херсон и область и не дают пострадавшим безопасно спастись. В то же время захватчики запрещают и отказываются эвакуировать жителей левого берега Херсонской области, оккупированной россиянами.

Россияне мало того, что не спасают местное население, а стреляют в спины тем, кто пытается эвакуироваться.

В частности, вчера оккупанты расстреляли лодку с людьми, которые пытались добраться до Херсона с оккупированного левобережья. В результате обстрела пострадали 23 человека, трое - погибли.

Однако украинским спасателям удалось эвакуировать 112 человек с левого берега Херсонской области.