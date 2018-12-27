За рік СБУ затримала понад 50 підозрюваних у держзраді

Іллюстративне фото (Уніан)

Також 10 осіб стали фігурантами кримінальних проваджень за статею 114ККУ (Шпигунство)

Впродовж 2018 року Службою безпеки України (СБУ) було затримана 46 громадян, які є підозрюваними у державній зраді. Про це повідомив представник контррозвідки СБУ Володимир Нестюк, передає кореспондент РБК-Україна.

"На сьогодні у 2018 році 46 осіб стали фігурантами 165 кримінальних проваджень за статею 111 Кримінального кодексу України. (Державна зрада). Також 10 осіб стали фігурантами кримінальних проваджень за статею 114ККУ (Шпигунство - ред.) Чотирьом з ним оголошено про підозру у скоєнні відповідного злочину, це іде мова про іноземних громадян", - повідомив Нестюк.

Також Нестюк повідомляв, що СБУ викрила діяльність агентів РФ у 11 областях України. Він розповів, що діяльність агентів, агентурно-бойових груп та інформаторських мереж російської воєнної розвідки викрито на території усіх південно-східних областей України, а також у столичному регіоні.

РБК-Україна повідомляло, що СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ. Він був завербований кадровим співробітником Генштабу ЗС РФ у Севастополі. Окрім того, затриманий неодноразово виїжджав до анексованого Криму для проведення агентурних зустрічей.

Нагадаємо, 20 грудня Служба безпеки України повідомляла про викриття і затримання трьох агентурно-бойових груп російської військової розвідки на сході країни. У спецслужбі пообіцяли оприлюднити деталі спецоперації.