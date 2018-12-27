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За год СБУ задержала свыше 50 подозреваемых в госизмене

Новости » Происшествия    27.12.2018 - 14:11
За год СБУ задержала свыше 50 подозреваемых в госизмене
Иллюстративное фото (Униан)

Также 10 человек стали фигурантами уголовных производств по статье 114ККУ (Шпионаж)

В течение 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 46 граждан, которые являются подозреваемыми в государственной измене. Об этом сообщил представитель контрразведки СБУ Владимир Нестюк, передает корреспондент РБК-Украина.

"На сегодня в 2018 году 46 человек стали фигурантами 165 уголовных производств по статье 111 Уголовного кодекса Украины. (Государственная измена). Также 10 человек стали фигурантами уголовных производств по статье 114ККУ (Шпионаж - ред.) Четырем из им объявлено о подозрении в совершении соответствующего преступления, это идет речь о иностранных гражданах", - сообщил Нестюк.

Также Нестюк сообщал, что СБУ разоблачила деятельность агентов РФ в 11 областях Украины. Он рассказал, что деятельность агентов, агентурно-боевых групп и информаторських сетей российской военной разведки выявлено на территории всех юго-восточных областей Украины, а также в столичном регионе.

РБК-Украина сообщало, что СБУ задержала агента военной разведки РФ. Он был завербован кадровым сотрудником Генштаба ВС РФ в Севастополе. Кроме того, задержанный неоднократно выезжал в аннексированный Крым для проведения агентурных встреч.

Напомним, 20 декабря Служба безопасности Украины сообщала о разоблачении и задержании трех агентурно-боевых групп российской военной разведки на востоке страны. В спецслужбе пообещали обнародовать детали спецоперации.

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