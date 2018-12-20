СБУ заявила про затримання агентів військової розвідки РФ

Фото: Василь Грицак (academy.ssu.gov.ua)

Голова СБУ заявив, що таємна діяльність російських найманців ПВК "Вагнера" у ЦАР має стати об’єктом міжнародного розслідування

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про викриття і затримання трьох агентурно-бойових груп російської військової розвідки на сході країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

У спецслужбі пообіцяли оприлюднити деталі спецоперації на брифінгу, який відбудеться в найближчі дні.

"Служба безпеки України повідомляє, що в найближчі дні відбудеться спеціальний брифінг контррозвідки СБУ щодо затримання на сході України 3-х агентурно-бойових груп російської військової розвідки", - йдеться в повідомленні СБУ.

У СБУ нагадали, що 30.07.2018 року в Центральноафриканській республіці були вбиті російські журналісти - Орхан Джемаль, Кирил Радченко та Олександр Расторгуєв, які за інформацією ЗМІ проводили розслідування незаконної діяльності російських найманців у цій країні. При цьому, російська влада відразу заперечила факт присутності терористів ПВК "Вагнера" в ЦАР.

"Однак, отримана СБУ інформація у черговий раз викриває брехню офіційних осіб РФ. За наявними даними найманці ПВК "Вагнера" були спрямовані до ЦАР керівництвом ГУ ГШ ЗС РФ ще на початку 2018 року. Структурою прикриття терористів є комерційна фірма, афілійована з усе тим же "поваром", а за сумісництвом російським бізнесменом Є.Пригожином - ТОВ "М-Фінанс" (м. Санкт-Петербург, основні напрями діяльності: видобування дорогоцінного каміння, діяльність приватних охоронних служб). При цьому, доставка в Африку частини найманців здійснювалася безпосередньо приватним літаком Є.Пригожина", - йдеться у заяві.

Матеріали зі справи СБУ

У СБУ розповіли, що до завдань "служби безпеки ТОВ "М-Фінанс" в ЦАР входить забезпечення таємного вивезення дорогоцінного каміння (алмазів) з території Центральноафриканській республіці до РФ в інтересах збагачення вищого керівництва держави та російських спецслужб.

Службою безпеки України встановлено 37 громадян РФ, які залучаються керівництвом військової розвідки РФ на ротаційній основі до виконання службових завдань в ЦАР у складі так званої служби безпеки, керівником якої є громадянин РФ Захаров Валерій Миколайович( особистий номер у структурі ПВК "Вагнера" М-5658). У список ввійшли:

Залічев О.Б., 04.11.1984, м. Санкт-Петербург, особистий номер М-0197

Грузденок Р.В., 27.12.1976, м. Санкт-Петербург, М-3207;

Юдов С.М., 28.11.1968, м. Санкт-Петербург, М-5662;

Фарафонов О.Є., 25.10.1975, м. Санкт-Петербург, М-5654;

Кіракосян А.О., 14.05.1976, м. Санкт-Петербург, М-0613;

Сотов О.О., 02.06.1976, м. Санкт-Петербург, М-5661;

Бубнов Г.А., 08.12.1971, м. Санкт-Петербург, М-5655

Вільдяєв В.В., 15.08.1977, м. Улан-Уде, М-1000;

Мінібаєв І.Р., 07.08.1988, Белгородська область, М-1005;

Завадський С.Ю., 08.11.1975, республіка Башкортостан, М-1313.

У СБУ зазначають, що після інформації про вирушення журналістів до ЦАР, Захаров отримав наказ про недопущення інформації про присутність російських терористів у цій африканській країні.

"Усе вищезазначене свідчить, що сьогоднішня заява президента РФ В.Путіна стосовно найманців ПВК "Вагнера" у ЦАР та обставин вбивства російських журналістів О.Джемаля, К.Радченко та О.Расторгуєва є свідомою брехнею. Матеріали ж СБУ можуть стати "ключем" для встановлення і затримання конкретних виконавців цього зухвалого злочину не "когда-нибудь", а найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що таємна діяльність російських найманців "Вагнера" у ЦАР має стати об’єктом міжнародного розслідування.

"Російська влада жодним чином не зацікавлена у встановленні правди, адже мова йде про "приватну армію Путіна", на чиїх руках тисячі життів мирних громадян в Україні та Сирії. Нам усім нарешті треба зрозуміти, що мовчання світової спільноти вбиває", - додав він.

Також СБУ оприлюднила додаткову інформацію про членів ПВК "Вагнера", які приймали участь у бойових діях на Донбасі, але загинули в Сирії:

Свєткін Є.В., 20.03.1986, Самарська область, Ставропольський район, сел. Хрящевка, механік-водій танку, особистий номер М-0823;

Кононов А.М., 20.08.1985, Архангельська область, Котласький район, сел. Фетовська, командир танку, особистий номер М-0822

Карабітський К.А., 26.05.1986, м. Новосибірськ, гранатометник розрахунку АГС-17, особистий номер М-0171, загинув 21.01.2017;

Васильєв Д.М., 07.10.1969, м. Перм, випускник Московського прикордонного інституту ФСБ РФ, прихильник "російської націонал-соціалістичної партії", загинув 08.09.2017;

Павлюк А.В., Іркутська область, м. Ангарськ, розвідник-зв’язківець, особистий номер М-2062, загинув 21.12.2017.

Нагадаємо, раніше Україна передала членам Парламентської асамблеї НАТО дві доповіді про діяльність російських приватних військових компаній в Україні та Сирії.

Зазначимо, що за даними Служби безпеки України, російська так звана приватна військова компанія "Вагнера" на 10% складається з українців. За даними СБУ, через ПВК "Вагнера" пройшли понад 5 тис. чоловік.