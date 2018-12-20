СБУ заявила про затримання агентів військової розвідки РФ

Голова СБУ заявив, що таємна діяльність російських найманців ПВК "Вагнера" у ЦАР має стати об’єктом міжнародного розслідування
Служба безпеки України (СБУ) повідомила про викриття і затримання трьох агентурно-бойових груп російської військової розвідки на сході країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.
У спецслужбі пообіцяли оприлюднити деталі спецоперації на брифінгу, який відбудеться в найближчі дні.
"Служба безпеки України повідомляє, що в найближчі дні відбудеться спеціальний брифінг контррозвідки СБУ щодо затримання на сході України 3-х агентурно-бойових груп російської військової розвідки", - йдеться в повідомленні СБУ.
У СБУ нагадали, що 30.07.2018 року в Центральноафриканській республіці були вбиті російські журналісти - Орхан Джемаль, Кирил Радченко та Олександр Расторгуєв, які за інформацією ЗМІ проводили розслідування незаконної діяльності російських найманців у цій країні. При цьому, російська влада відразу заперечила факт присутності терористів ПВК "Вагнера" в ЦАР.
"Однак, отримана СБУ інформація у черговий раз викриває брехню офіційних осіб РФ. За наявними даними найманці ПВК "Вагнера" були спрямовані до ЦАР керівництвом ГУ ГШ ЗС РФ ще на початку 2018 року. Структурою прикриття терористів є комерційна фірма, афілійована з усе тим же "поваром", а за сумісництвом російським бізнесменом Є.Пригожином - ТОВ "М-Фінанс" (м. Санкт-Петербург, основні напрями діяльності: видобування дорогоцінного каміння, діяльність приватних охоронних служб). При цьому, доставка в Африку частини найманців здійснювалася безпосередньо приватним літаком Є.Пригожина", - йдеться у заяві.
У СБУ розповіли, що до завдань "служби безпеки ТОВ "М-Фінанс" в ЦАР входить забезпечення таємного вивезення дорогоцінного каміння (алмазів) з території Центральноафриканській республіці до РФ в інтересах збагачення вищого керівництва держави та російських спецслужб.
Службою безпеки України встановлено 37 громадян РФ, які залучаються керівництвом військової розвідки РФ на ротаційній основі до виконання службових завдань в ЦАР у складі так званої служби безпеки, керівником якої є громадянин РФ Захаров Валерій Миколайович( особистий номер у структурі ПВК "Вагнера" М-5658). У список ввійшли:
У СБУ зазначають, що після інформації про вирушення журналістів до ЦАР, Захаров отримав наказ про недопущення інформації про присутність російських терористів у цій африканській країні.
"Усе вищезазначене свідчить, що сьогоднішня заява президента РФ В.Путіна стосовно найманців ПВК "Вагнера" у ЦАР та обставин вбивства російських журналістів О.Джемаля, К.Радченко та О.Расторгуєва є свідомою брехнею. Матеріали ж СБУ можуть стати "ключем" для встановлення і затримання конкретних виконавців цього зухвалого злочину не "когда-нибудь", а найближчим часом", - йдеться у повідомленні.
Голова СБУ Василь Грицак заявив, що таємна діяльність російських найманців "Вагнера" у ЦАР має стати об’єктом міжнародного розслідування.
"Російська влада жодним чином не зацікавлена у встановленні правди, адже мова йде про "приватну армію Путіна", на чиїх руках тисячі життів мирних громадян в Україні та Сирії. Нам усім нарешті треба зрозуміти, що мовчання світової спільноти вбиває", - додав він.
Також СБУ оприлюднила додаткову інформацію про членів ПВК "Вагнера", які приймали участь у бойових діях на Донбасі, але загинули в Сирії:
Нагадаємо, раніше Україна передала членам Парламентської асамблеї НАТО дві доповіді про діяльність російських приватних військових компаній в Україні та Сирії.
Зазначимо, що за даними Служби безпеки України, російська так звана приватна військова компанія "Вагнера" на 10% складається з українців. За даними СБУ, через ПВК "Вагнера" пройшли понад 5 тис. чоловік.