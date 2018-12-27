СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ

Іллюстративне фото (Уніан)

Він був завербований кадровим співробітником Генштабу ЗС РФ у Севастополі

СБУ викрила агентурну мережу Генштабу збройних сил РФ, які планували заходи з дестабілізації в Україні. Про це повідомили представники контррозвідки під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Черговим результатом роботи стало викриття та припинення протиправної діяльності агентурної мережі російської воєнної розвідки на території Миколаївської області. Зокрема, 20 грудня було затримано її керівника громадянина України 1961 року народження, капітана першого рангу ЗСУ у запасі, який також має громадянство РФ", - повідомив він.

Встановлено, що він був завербований кадровим співробітником Генштабу ЗС РФ у Севастополі. Окрім того, затриманий неодноразово виїжджав до анексованого Криму для проведення агентурних зустрічей.

"За завданням російської спецслужби колишній старший морський офіцер та його посібники здійснювали збір та передачу інформації з обмеженим доступом про функціонування підрозділів військових на території Очаківського гарнізону Миколаївської області, а також їх залучення до проведення ООС на Сході України", - додали в СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, останнє завдання завербованого агента РФ було створенні на території Очаківського району підпілля для проведення заходів з дестабілізації ситуації у регіоні.

"За місцем поживання виявленого агента було зібрано документальні матеріали, скоєння ним злочину. Це засоби зв’язку з розвідниками РФ, комп’ютерна техніка, електронні накопичувачі, на яких оброблялися зібрані відомості, а також документальні матеріали", - додали в СБУ.

В СБУ наголосили, що затриманому наразі оголошено про підозру про скоєння злочину за ч.1. статті 111 ККУ (державна зрада) та обрано міру запожіного заходу у вигляді арешту на 2 місяці.

Нагадаємо, 20 грудня Служба безпеки України повідомляла про викриття і затримання трьох агентурно-бойових груп російської військової розвідки на сході країни. У спецслужбі пообіцяли оприлюднити деталі спецоперації.