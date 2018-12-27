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Контррозвідка викрила діяльність агентів РФ у 11 областях

Новини » Політика    27.12.2018 - 13:47
Контррозвідка викрила діяльність агентів РФ у 11 областях
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Діяльність агентів РФ викрито на території південно-східних областей України

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила діяльність агентів РФ у 11 областях України. Про це повідомив представник контррозвідки СБУ Володимир Нестюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Він розповів, що діяльність агентів, агентурно-бойових груп та інформаторських мереж російської воєнної розвідки викрито на території усіх південно-східних областей України, а також у столичному регіоні.

За його словами, контррозвідкою СБУ викрито діяльність агентів та інформаторів головного управління Генерального штабу ЗС РФ на території 11 областей України.  

Зокрема, у 2018 році  СБУ провела операції з викриття та затримання агентів воєнної розвідки РФ у Луганській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Полтавській області та місті Києві.

"У Києві у 2018 році було припинено діяльність агента Генштабу ЗС РФ з позивним "Сократ", полковника запасу стратегічного підприємства Міноборони України. Він збирав та передав відомості у сфері ремонту військової техніки і авіації в рамках державного оборонного замовлення", - повідомили в СБУ.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила агентурну мережу Генштабу збройних сил РФ, які планували заходи з дестабілізації в Україні

Нагадаємо, 20 грудня Служба безпеки України повідомляла про викриття і затримання трьох агентурно-бойових груп російської військової розвідки на сході країни. У спецслужбі пообіцяли оприлюднити деталі спецоперації.

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