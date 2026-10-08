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Гниє на полі чи іде "на смітник": як аграрії Миколаївської області втрачають частину врожаю

16:42 08.10.2026 Чт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Гниє на полі чи іде "на смітник": як аграрії Миколаївської області втрачають частину врожаю Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Деякі аграрії в Миколаївській області опинились у скрутному становищі. Через відсутність покупців частина врожаю або псується на полях, або ж її просто доводиться викидати.

Докладніше про ситуацію з окремими овочами в регіоні - помідорами та цибулею, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо про ситуацію з врожаєм помідорів

Про ситуацію, яка склалась із цьогорічним врожаєм томатів, розповів у своєму Instagram агроном із Миколаєва Віктор Свідерський.

"Гібрид "Супрім" вродив, а збути нікуди", - констатував спеціаліст.

В оприлюдненому відео місцевий фермер показав чималу ділянку з помідорами, "за якими вже ніхто не доглядає".

Він розповів, що ніхто з цим врожаєм вже "нічого не робить".

"Скільки тут помідорів - просто неймовірно. Все в помідорах... Кущ - неможливо підняти... І він - гарний, красивий, яскравий... Свіжий", - наголосив аграрій.

Врожай помідорів у Миколаївській області (кадр із відео: instagram.com/viktor_sviderskiy)
Врожай помідорів у Миколаївській області (кадр із відео: instagram.com/viktor_sviderskiy)

Свідерський уточнив, що раніше врожай томатів приймав щонайменше завод.

Але зараз - "Сандори" немає, заводу немає".

"Все поступово псується... Вже глибока осінь. Холодно надворі... Томат у холоді та в дощ погано зберігається. Майже не зберігається", - поділився експерт.

Він зауважив, що такий помідор - дуже смачний. І врожай цього року - надзвичайно добрий - "10 плодів на одній гілочці".

"Здавати немає куди. Все псується. А чому псується? Тому що немає реалізації. На завод - не здати. Ринки - особливо не беруть. Супермаркети не працюють", - пояснив Свідерський і попросив усіх небайдужих підтримати українського фермера.

Що розповідають у мережі про врожай цибулі

Днями у соціальних мережах почали розповсюджувати також кадри, на яких можна побачити залишений на призволяще врожай цибулі.

Місцеве видання "Миколаївська правда" також повідомляє, що аграрії в області змушені утилізувати тонни вирощених овочів.

Уточнюється, що така ситуація склалась на тлі:

  • відсутності ринків збуту;
  • знищення переробних потужностей.

Користувачі у мережі повідомляють, буцімто просто неба в Миколаївській області лежать "тонни цибулі".

Залишена напризволяще частина врожаю цибулі (фото: facebook.com/Роман Щасливий)
Залишена напризволяще частина врожаю цибулі (фото: facebook.com/Роман Щасливий)

І це все, на думку декого з громадян, "дуже прикро бачити".

Автор оприлюдненого у Telegram-каналі "Курс Одесса" відео навіть відверто обурений тим, що овочі викидають "на сміття".

Замість того, щоб "роздати людям".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як погода наприкінці літа вплинула на врожай і посівну.

Тим часом садівники спрогнозували, чи впадуть в новому сезоні ціни на яблука.

Читайте також, від чого постраждав цьогорічний врожай картоплі й чому в Україні дорожчають малина та лохина.

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