Гниє на полі чи іде "на смітник": як аграрії Миколаївської області втрачають частину врожаю
Деякі аграрії в Миколаївській області опинились у скрутному становищі. Через відсутність покупців частина врожаю або псується на полях, або ж її просто доводиться викидати.
Докладніше про ситуацію з окремими овочами в регіоні - помідорами та цибулею, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що відомо про ситуацію з врожаєм помідорів
Про ситуацію, яка склалась із цьогорічним врожаєм томатів, розповів у своєму Instagram агроном із Миколаєва Віктор Свідерський.
"Гібрид "Супрім" вродив, а збути нікуди", - констатував спеціаліст.
В оприлюдненому відео місцевий фермер показав чималу ділянку з помідорами, "за якими вже ніхто не доглядає".
Він розповів, що ніхто з цим врожаєм вже "нічого не робить".
"Скільки тут помідорів - просто неймовірно. Все в помідорах... Кущ - неможливо підняти... І він - гарний, красивий, яскравий... Свіжий", - наголосив аграрій.
Свідерський уточнив, що раніше врожай томатів приймав щонайменше завод.
Але зараз - "Сандори" немає, заводу немає".
"Все поступово псується... Вже глибока осінь. Холодно надворі... Томат у холоді та в дощ погано зберігається. Майже не зберігається", - поділився експерт.
Він зауважив, що такий помідор - дуже смачний. І врожай цього року - надзвичайно добрий - "10 плодів на одній гілочці".
"Здавати немає куди. Все псується. А чому псується? Тому що немає реалізації. На завод - не здати. Ринки - особливо не беруть. Супермаркети не працюють", - пояснив Свідерський і попросив усіх небайдужих підтримати українського фермера.
Що розповідають у мережі про врожай цибулі
Днями у соціальних мережах почали розповсюджувати також кадри, на яких можна побачити залишений на призволяще врожай цибулі.
Місцеве видання "Миколаївська правда" також повідомляє, що аграрії в області змушені утилізувати тонни вирощених овочів.
Уточнюється, що така ситуація склалась на тлі:
- відсутності ринків збуту;
- знищення переробних потужностей.
Користувачі у мережі повідомляють, буцімто просто неба в Миколаївській області лежать "тонни цибулі".
І це все, на думку декого з громадян, "дуже прикро бачити".
Автор оприлюдненого у Telegram-каналі "Курс Одесса" відео навіть відверто обурений тим, що овочі викидають "на сміття".
Замість того, щоб "роздати людям".
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