Rheinmetall построит в Украине новый завод по производству снарядов, - Шмыгаль
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит новый завод по производству снарядов в безопасном регионе Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
Как рассказал Шмыгаль, в Лондоне на полях международной выставки вооружений Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) состоялась встреча с руководителем немецкой Rheinmetall AG Армином Паппергером.
"Имеем эффективное сотрудничество по ряду направлений, таких как производство боеприпасов, бронетехники и решений в сфере ПВО", - отметил министр.
По его словам, с момента последнего разговора с руководством компании были финализированы процедуры по запуску нового совместного производства.
"9 сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны", - сообщил Шмыгаль.
Во время встречи обсудили также другие важные проекты, в частности развитие возможностей по ремонту и производству бронетехники. Линейка Rheinmetall имеет ряд новых образцов, которые могут усилить Силы обороны Украины.
"С господином Паппергером обсудили также развитие направления ПВО, в частности как совместно развивать и совершенствовать решения, которые помогут нам эффективнее бороться с дронами противника. Спасибо Rheinmetall за оказанную поддержку и развитие совместных масштабных проектов", - добавил глава Минобороны.
Rheinmetall строит заводы в Украине
Rheinmetall - это немецкий оборонный концерн, специализирующийся на производстве бронетехники, артиллерийских систем, боеприпасов, систем ПВО, а также электроники и дронов. В частности, концерн поставляет Украине БМП, танки, САУ, боеприпасы и ПВО.
Напомним, ранее в Rheinmetall сообщили о строительстве в Украине совместного завода по производству снарядов. Меморандум о создании совместного предприятия был подписан во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
В августе стало известно, что немецкий оборонный концерн планирует удвоить мощности украинского завода по изготовлению 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.