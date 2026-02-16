ua en ru
Пн, 16 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Глава Rheinmetall оцінив шанси на мир в Україні у 2026 році

Україна, Понеділок 16 лютого 2026 10:49
UA EN RU
Глава Rheinmetall оцінив шанси на мир в Україні у 2026 році Фото: Армін Паппергер (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Генеральний директор оборонного концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер заявив, що Росія не демонструє готовності до припинення війни проти України, тому очікувати миру найближчим часом не варто.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав у подкасті Table.Today від Table.Briefings, цитує ntv.

Читайте також: Rheinmetall отримав в Україні ділянку для будівництва заводу із виробництва снарядів

За його словами, з огляду на поточну ситуацію він не прогнозує завершення війни у 2026 році.

"Зараз ми виробляємо більше боєприпасів, ніж маємо контрактів", - сказав Паппергер.

При цьому Rheinmetall могла б збільшити поставки зенітних систем, боєприпасів і навіть танків, однак для цього необхідне додаткове фінансування.

Глава компанії повідомив, що Rheinmetall планує у найближчі роки збільшити кількість працівників до приблизно 70 тисяч осіб. Очікується, що до кінця року портфель замовлень концерну може сягнути близько 140 млрд євро.

Завод Rheinmetall в Україні

Rheinmetall - німецький оборонний концерн, який спеціалізується на виробництві бронетехніки, артилерійських систем, боєприпасів, засобів ППО, а також військової електроніки та безпілотників. Компанія постачає Україні бойові машини піхоти, танки, самохідні артилерійські установки, боєприпаси та системи протиповітряної оборони.

Раніше в Rheinmetall повідомляли про плани створення в Україні спільного підприємства з виробництва снарядів - відповідний меморандум підписали під час Мюнхенської конференції з безпеки.

У серпні 2025 року стало відомо, що концерн має намір подвоїти потужності українського заводу з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів. Згодом, у вересні 2025 року, тодішній міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Rheinmetall також планує збудувати новий завод із виробництва снарядів у безпечному регіоні України, а процедури запуску спільного виробництва вже були фіналізовані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Rheinmetall Мирні переговори Перемир'я Росії та України Війна в Україні
Новини
Женевський раунд переговорів: Буданов вирушив з українською командою до Швейцарії
Женевський раунд переговорів: Буданов вирушив з українською командою до Швейцарії
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"