Rheinmetall удвоит производство снарядов в Украине: сколько будут производить в год
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует удвоить мощности будущего украинского завода по изготовлению 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Сейчас предприятие находится на этапе строительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора компании Армина Паппергера, которое приводит проект German Aid to Ukraine.
По его словам, украинская сторона стремится еще больше сократить зависимость от поставок боеприпасов со стороны западных партнеров и нарастить собственное производство.
Сначала предполагалось, что завод будет производить 150 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм в год, однако по просьбе украинских властей решили удвоить мощность. Ожидается, что за 1-2 года предприятие сможет выйти на объем в 300 тысяч боеприпасов ежегодно.
Завод Rheinmetall в Украине планируют запустить в следующем году.
В то же время гендиректор выразил недовольство медленным продвижением проекта, возложив ответственность на украинскую бюрократию. Он привел пример завода в немецком Унтерлюхе, строительство которого стартовало одновременно с украинским, но уже завершено.
Что известно о Rheinmetall
Rheinmetall - это немецкий оборонный концерн, специализирующийся на производстве бронетехники (включая БМП Lynx и Marder, танки Leopard 1/2), артиллерийских систем (PzH 2000), боеприпасов (от 20 до 155 мм), систем ПВО (Skynex), а также электроники и дронов.
Концерн поставляет Украине БМП, танки, САУ, боеприпасы и ПВО.
В феврале 2024 году Rheinmetall откроет в Украине совместный завод по производству снарядов. Меморандум о создании совместного предприятия был подписан во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Кроме боеприпасов, предприятие будет производить и метательные заряды.
В целом немецкому концерну Rheinmetall будет принадлежать 51% акций совместного завода, а украинской компании - 49%.
Также Rheinmetall объединился с американской компанией для производства дронов.