Американский истребитель F-18 затонул в Красном море после атаки хуситов
Истребитель F-18 ВМС США затонул в Красное море после того, как хуситы атаковали авианосец USS Harry S. Truman. В результате инцидента один моряк получил легкое ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
ВМС США сообщили, что истребитель F/A-18 Super Hornet потерял свою силу в море после того, как упал за борт авианосца USS Harry S. Truman во время буксировки.
Инцидент произошел, когда "Трумэн" резко повернул, чтобы избежать ракетного нападения хуситов, атаковавших авианосец в Красном море.
По словам американского чиновника, самолет был активно буксирован в ангаре, когда экипаж потерял контроль.
В результате, истребитель и тягач упали за борт. ВМС отметили, что персонал на борту учтен, и один моряк получил легкое ранение. Сразу после инцидента моряки приняли меры безопасности и отступили от самолета.
Хуситы, поддерживаемые Ираном, заявили об атаке беспилотниками и ракетами на авианосец. Однако точные подробности маневра, который совершил "Трумэн", чтобы избежать огня, не были обнародованы.
Очевидцы сообщают, что авианосцы класса "Нимиц", к которому принадлежит "Трумэн", могут совершать резкие повороты даже при высокой скорости.
Второй американский чиновник подтвердил, что самолет затонул, и добавил, что стоимость одного истребителя F/A-18 превышает 60 миллионов долларов. Проводится расследование инцидента.
Атаки в Красном море
Напомним, президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудары по Йемену, поскольку хуситы неоднократно совершали атаки на корабли в Красном море.
Также это был сигнал Ирану, поскольку американский лидер намерен заключить соглашение, чтобы Тегеран не имел ядерного оружия.
Также мы писали, что советник Белого дома по нацбезопасности Майк Волтц сообщил, что удары США были нацелены и в конце концов уничтожили нескольких лидеров хуситов.
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