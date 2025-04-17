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Военные США масштабно ударили по объектам хуситов в Йемене, - СМИ

Четверг 17 апреля 2025 05:30
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Военные США масштабно ударили по объектам хуситов в Йемене, - СМИ Иллюстративное фото: американские военные продолжают кампанию против хуситов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Американские военные нанесли более десятка ударов по городу Сана - столице Йемена, которую контролирует группировка хуситов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное Командование ВС США (CENTCOM) и The Times of Israel.

Армия США официально не сообщала об ударах, но опубликовала фото и видео авианосца и подготовки к рейдам против йеменских повстанцев с подписью "24...7....".

Тем временем йеменские повстанческие медиа сообщили о более десятке авиаударов, нанесенных 16 апреля по контролируемой хуситами столице страны Сана. В ответственности за удары они обвинили Соединенные Штаты.

Подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah сообщил о "четырнадцати авиаударах, совершенных в результате американской агрессии, попавших по району Аль-Хафа в округе Ас-Сабин в столице".

Также отмечается об ударах в районе Хазм провинции Джауф.

Операция США против йеменских хуситов

Хуситы являются исламской группировкой, называющей себя элементом "оси сопротивления" Израиля, США и стран Запада под руководством Ирана. На сегодняшний день боевики контролируют большую часть севера и запада Йемена.

С осени 2023 года боевики обстреливать беспилотниками и ракетами гражданские коммерческие суда в Аденском проливе и Красном море. Так они выражают солидарность с палестинским народом в Секторе Газа.

С 15 марта США начали удары по объектам хуситов в Йемене. По официальным заявлениям Вашингтона, операция начата для прекращения атак хуситских формирований на международное судоходство в Красном море и Аденском заливе.

В ответ хуситы обстреляли ракетами и БпЛА американский авианосец USS Harry S Truman.

Американцы ответили более разрушительными бомбардировками провинций Йемена.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хуситы понесли очень сильные потери и теперь хотят мира.

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