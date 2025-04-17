Военные США масштабно ударили по объектам хуситов в Йемене, - СМИ

Американские военные нанесли более десятка ударов по городу Сана - столице Йемена, которую контролирует группировка хуситов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное Командование ВС США (CENTCOM) и The Times of Israel.

Армия США официально не сообщала об ударах, но опубликовала фото и видео авианосца и подготовки к рейдам против йеменских повстанцев с подписью "24...7....".

Тем временем йеменские повстанческие медиа сообщили о более десятке авиаударов, нанесенных 16 апреля по контролируемой хуситами столице страны Сана. В ответственности за удары они обвинили Соединенные Штаты.

Подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah сообщил о "четырнадцати авиаударах, совершенных в результате американской агрессии, попавших по району Аль-Хафа в округе Ас-Сабин в столице".

Также отмечается об ударах в районе Хазм провинции Джауф.