Военные США масштабно ударили по объектам хуситов в Йемене, - СМИ
Американские военные нанесли более десятка ударов по городу Сана - столице Йемена, которую контролирует группировка хуситов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное Командование ВС США (CENTCOM) и The Times of Israel.
Армия США официально не сообщала об ударах, но опубликовала фото и видео авианосца и подготовки к рейдам против йеменских повстанцев с подписью "24...7....".
24...7....#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/YI8EnrHM0R- U.S. Central Command (@CENTCOM) 15 апреля 2025 г.
Тем временем йеменские повстанческие медиа сообщили о более десятке авиаударов, нанесенных 16 апреля по контролируемой хуситами столице страны Сана. В ответственности за удары они обвинили Соединенные Штаты.
Подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah сообщил о "четырнадцати авиаударах, совершенных в результате американской агрессии, попавших по району Аль-Хафа в округе Ас-Сабин в столице".
Также отмечается об ударах в районе Хазм провинции Джауф.
Операция США против йеменских хуситов
Хуситы являются исламской группировкой, называющей себя элементом "оси сопротивления" Израиля, США и стран Запада под руководством Ирана. На сегодняшний день боевики контролируют большую часть севера и запада Йемена.
С осени 2023 года боевики обстреливать беспилотниками и ракетами гражданские коммерческие суда в Аденском проливе и Красном море. Так они выражают солидарность с палестинским народом в Секторе Газа.
С 15 марта США начали удары по объектам хуситов в Йемене. По официальным заявлениям Вашингтона, операция начата для прекращения атак хуситских формирований на международное судоходство в Красном море и Аденском заливе.
В ответ хуситы обстреляли ракетами и БпЛА американский авианосец USS Harry S Truman.
Американцы ответили более разрушительными бомбардировками провинций Йемена.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хуситы понесли очень сильные потери и теперь хотят мира.
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