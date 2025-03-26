Глава Пентагона оправдался за скандал с Signal: военных планов там не было

Главред The Atlantic Джеффри Голдберг, вероятно, никогда не видел плана войны, а информация, опубликованная в The Atlantic, не содержит никакой секретной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Пита Гегсета.

"Позвольте мне прояснить ситуацию. The Atlantic опубликовал так называемые "военные планы", и эти "планы" включают в себя: Никаких имен. Никаких целей. Никаких локаций. Ни подразделений. Ни маршрутов. Ни источников. Ни методов. И никакой секретной информации", - заметил Гегсет.

По словам главы Пентагона, это доказывает, что Голдберг никогда не видел ни плана войны, ни "плана нападения".

"Пока я пишу эти строки, мы с командой путешествуем по региону INDOPACOM, встречаемся с командирами (ребятами, которые составляют настоящие "военные планы") и разговариваем с солдатами. Мы будем продолжать делать свою работу, пока СМИ будут делать то, что умеют лучше всего: распространять мистификации", - сказал он.