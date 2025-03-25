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Уолтца могут уволить из-за инцидента с утечкой военного плана, - Politico

Вторник 25 марта 2025 08:57
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Уолтца могут уволить из-за инцидента с утечкой военного плана, - Politico Фото: Майкл Уолтц, советник главы Белого по вопросам национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Случайное включение журналиста в чат, в котором американские чиновники обсуждали военные планы, вызвало бурную дискуссию в Белом доме относительно дальнейшей судьбы советника национальной безопасности Майка Уолцта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам неназванных чиновников, пока что ничего не решено, но глава Белого дома Дональд Трамп может принять окончательное решение в течение следующих одного-двух дней, когда будет наблюдать за освещением этого инцидента.

Еще двое чиновников считают, что Уолтц должен уйти в отставку, чтобы предотвратить то, чтобы Трамп оказался в "плохом положении".

"Было глупо не проверить, кто был в теме. Было глупо вести этот разговор на Signal. Вы не можете быть безрассудными на посту советника по национальной безопасности", - заявил чиновник.

В то же время есть и те, кто считает, что Уолтц ничего не угрожает. По словам неназванного лица, Трамп уже говорил с советником нацбезопасности и в целом Белый дом поддерживает его.

"Как сказал Трамп, атаки на хуситов были очень успешными и эффективными. Президент продолжает полностью доверять своей команде по национальной безопасности, включая советника по национальной безопасности Майка Уолтца", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

Еще один близкий к Белому дому человек, который назвал Уолцта "идиотом", не считает, что инцидент в целом будет иметь какие-то последствия для администрации президента США.

"Я не думаю, что есть какие-то долгосрочные политические последствия для Трампа или администрации, кроме того, что это может стоить Волц работы", - заявила она.

Скандальное совещание в чате Signal

11 марта главного редактора американского издания The Atlantic случайно добавили в закрытый чат в мессенджере Signal, где чиновники обсуждали удары по хуситам в Йемене.

Как писали СМИ, обсуждение военных планов в обычном чате вызвало серьезную реакцию у ряда политиков. В частности конгрессмены призвали расследовать скандальный инцидент.

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