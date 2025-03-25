В Конгрессе отреагировали на скандальную переписку чиновников об ударах США по Йемену
Обсуждение американскими чиновниками планов США по нанесению ударов по Йемену в обычном чате, а не по защищенным каналам, породило серьезную реакцию ряда политиков. Конгрессмены призвали расследовать скандальный инцидент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News и CBS News.
Министр обороны США Пит Гегсет в понедельник вечером заявил, что "никто не посылал военных планов", и назвал Голдберга "лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом", который "распространяет мистификации".
Сенатор Джек Рид, ведущий демократ в Комитете по вооруженным силам, заявил, что это нарушение является "одним из самых вопиющих провалов оперативной безопасности и здравого смысла", которые он когда-либо видел.
"Военные операции должны проводиться с максимальной осторожностью, с использованием утвержденных, защищенных линий связи, поскольку на кону жизни американцев. Небрежность, которую демонстрирует кабинет президента Трампа, является потрясающей и опасной. Я немедленно буду требовать ответов от администрации", - говорится в заявлении Рида.
В то же время, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон ослабил волну беспокойства по поводу национальной безопасности в связи с инцидентом.
"Администрация рассматривает то, что произошло, очевидно, случайно номер телефона попал в эту тему. Они собираются отследить это и убедиться, что это не повторится", - сказал он в Капитолии США.
Корреспондент ABC News Джей О'Брайен спросил Джонсона: "Но разве это безответственно?".
"Послушайте, я не собираюсь характеризовать то, что произошло. Я думаю, что администрация признала, что это была ошибка, и они усилят контроль, чтобы это больше не повторилось. Я не знаю, о чем еще можно говорить", - сказал он.
Джонсон не считает, что советник по нацбезопасности Майк Уолтц или министр обороны Пит Гегсет должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности за это дело.
В то же время, лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал лидера сенатского большинства Джона Тюна и республиканцев Сената сотрудничать с демократами, призывая к "полному расследованию" того, почему военные операции координировались через Signal, а не через защищенные каналы связи, финансируемые налогоплательщиками.
"Господин президент, это одно из самых потрясающих нарушений военной разведки, о которых я читал за очень, очень долгое время. Из-за такой халатности гибнут люди. Именно так наши враги могут воспользоваться нами. Именно так наша национальная безопасность оказывается под угрозой", - сказал Шумер во время выступления в Сенате.
Скандальное совещание в чате Signal
Напомним, 11 марта главного редактора американского издания The Atlantic случайно добавили в закрытый чат в мессенджере Signal. Там чиновники обсуждали подробности ударов по группировке хуситов в Йемене.
В частности, министр обороны США Пит Гегсет раскрыл подробности будущих ударов по Йемену, включая информацию о целях, оружие, которое США собираются развернуть, и последовательность атак. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз подтвердил, что чат был настоящим.
Обострение между США и Йеменом
За последнюю неделю ситуация в регионе Ближнего Востока обострилась.
15 марта Соединенные Штаты ударили по десяткам целей хуситов в Йемене.
В ответ боевики обстреляли баллистическими ракетами и дронами авианосец USS Harry S Truman в Красном море.
Кроме того, йеменские террористы почти ежедневно выпускают баллистику в направлении Израиля, пытаясь поразить аэропорт Бен-Гурион в пригороде Тель-Авива.
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