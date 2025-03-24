Советник Трампа по ошибке раскрыл журналисту секретные планы ударов по Йемену

Главный редактор американского издания The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его случайно добавили в закрытый чат американских чиновников в Signal. Там они обсуждали планы ударов по Йемену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic .

По словам Голдберга, 11 марта он получил в соцсети Signal запрос от пользователя под именем Майкл Уолтц (это мог быть советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц). Когда журналист принял запрос, его добавили в чат "Houthi PC small group" (PC - это principals committee, в США таким образом обозначают группу топ-чиновников в сфере нацбезопасности).

Всего в чате было 18 человек, среди которых, вероятно, числились госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, глава нацразведки Тулси Габбард, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и не только.

В частности, в чате якобы глава Пентагона Пит Хегсет раскрыл оперативные детали тогда еще предстоящих ударов по Йемену, включая информацию о целях, оружии, которое США собираются развернуть, и последовательности атак.

Позже пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз подтвердил, что чат американских чиновников был настоящим.

"Судя по всему, это подлинная цепочка сообщений, и мы изучаем, как к ней был случайно добавлен номер (журналиста - ред.)", - отметил Хьюз.

Юристы рассказали в комментарии The Atlantic, что действия Уолтца могут нарушать законодательство США.

К слову, сегодня 24 марта, во время брифинга президента США Дональда Трампа спрашивали об этой ситуации. Он ответил, что у него нет об этом информации.

"Я ничего об этом не знаю. Я не большой поклонник The Atlantic. Для меня это журнал, который "выходит из бизнеса". Я думаю, что это не очень хороший журнал. Но я ничего о нем не знаю", - зазначив президент США.