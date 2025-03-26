ua en ru
Ср, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Глава Пентагону виправдався за скандал з Signal: військових планів там не було

Україна, Середа 26 березня 2025 19:08
UA EN RU
Глава Пентагону виправдався за скандал з Signal: військових планів там не було Фото: глава Пентагону Піт Гегсет (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Головред The Atlantic Джеффрі Голдберг, ймовірно, ніколи не бачив плану війни, а інформація, опублікована в The Atlantic, не містить жодної секретної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Піта Гегсета.

"Дозвольте мені прояснити ситуацію. The Atlantic опублікував так звані "військові плани", і ці "плани" включають в себе: Ніяких імен. Жодних цілей. Жодних локацій. Ні підрозділів. Ні маршрутів. Ні джерел. Ні методів. І ніякої секретної інформації", - зауважив Гегсет.

За словами глави Пентагону, це доводить, що Голдберг ніколи не бачив ані плану війни, ані "плану нападу".

"Поки я пишу ці рядки, ми з командою подорожуємо регіоном INDOPACOM, зустрічаємося з командирами (хлопцями, які складають справжні "військові плани") і розмовляємо з солдатами. Ми продовжуватимемо робити свою роботу, поки ЗМІ робитимуть те, що вміють найкраще: розповсюджувати містифікації", - сказав він.

Скандальна нарада у чаті Signal

Зауважимо, що вчора Гегсет заперечив обговорення військових планів у чаті Signal, до якого отримав доступ головний редактор The Atlantic Джефрі Голдберг.

Нагадаємо, що 11 березня головний редактор The Atlantic випадково отримав доступ до закритого чату у Signal, у якому чиновники США обговорювали плани щодо ударів по хуситах у Ємені. Відповідний інцидент викликав серйозну реакцію у низки політиків, а конгресмени закликали до розслідування.

Тим часом Politico пише, що ситуація зрештою може призвести до відставки радника президента США з національної безпеки Майкла Волца.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки
NEWS
Зеленський про нічну атаку РФ: Москва не збирається йти на справжній мир
Зеленський про нічну атаку РФ: Москва не збирається йти на справжній мир
DAILY
"Перемирʼя" чи імітація? Чи зупинила Росія обстріли енергетики і що задумав Путін
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Перемирʼя" чи імітація? Чи зупинила Росія обстріли енергетики і що задумав Путін