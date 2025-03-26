Глава Пентагону виправдався за скандал з Signal: військових планів там не було

Головред The Atlantic Джеффрі Голдберг, ймовірно, ніколи не бачив плану війни, а інформація, опублікована в The Atlantic, не містить жодної секретної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Піта Гегсета.

"Дозвольте мені прояснити ситуацію. The Atlantic опублікував так звані "військові плани", і ці "плани" включають в себе: Ніяких імен. Жодних цілей. Жодних локацій. Ні підрозділів. Ні маршрутів. Ні джерел. Ні методів. І ніякої секретної інформації", - зауважив Гегсет.

За словами глави Пентагону, це доводить, що Голдберг ніколи не бачив ані плану війни, ані "плану нападу".

"Поки я пишу ці рядки, ми з командою подорожуємо регіоном INDOPACOM, зустрічаємося з командирами (хлопцями, які складають справжні "військові плани") і розмовляємо з солдатами. Ми продовжуватимемо робити свою роботу, поки ЗМІ робитимуть те, що вміють найкраще: розповсюджувати містифікації", - сказав він.