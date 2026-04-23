Глава Нацполиции назвал одну из версий теракта в Киеве

Одной из версий теракта в Киеве 18 апреля является бытовой конфликт, который мог привести к срыву нападающего. Впрочем, окончательные выводы сделают после проведения экспертиз.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский.
По его словам, в подобных производствах обычно назначают комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая может быть проведена даже посмертно.
"Но сейчас мы видим, что он был, скажем так, нереализованным мужчиной. По тем высказываниям, которые от него звучали, он требовал уважения, хотел, чтобы к нему относились особенно. Он на записях несколько раз повторяет, что его ударили", - пояснил Выговский.
Также, по словам главы Нацполиции, мужчина ранее публиковал пророссийские высказывания в соцсетях.
"У него была страница "Бахмут ВДВ" в социальных сетях, он писал там разные странные вещи. Мол, Гитлер был прав, всех надо сжечь и так далее. Эти сообщения были еще в 2017 году, но тем не менее, это характеризует его как человека", - отметил он.
Впрочем, Выговский отметил, что именно эти взгляды не обязательно стали причиной трагедии.
"Конкретно в этом случае я бы так не говорил, это надо исследовать. Я больше склоняюсь к тому, что у него возник бытовой конфликт и поэтому он сорвался", - подытожил он.
Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева вооруженный мужчина открыл стрельбу, в результате чего погибли семь человек.
После этого нападавший забаррикадировался в супермаркете с заложниками, однако переговоры не дали результата - его ликвидировали. Известно, что это был местный житель 1968 года рождения, родом из России.
Впоследствии в сети появилось видео, на котором двое патрульных покидают место происшествия во время первых выстрелов.
Инцидент вызвал широкий резонанс, после чего глава патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку, а в отношении правоохранителей начали расследование. Им уже сообщили о подозрении из-за бездействия.
Также суд избрал меру пресечения патрульной, которая покинула место происшествия и бросила раненых.
Кроме того, Клименко заявил, что Министерство внутренних дел готово к принятию закона о гражданском оружии. По его словам, уже на следующей неделе должны начаться консультации с народными депутатами.
Все что известно о теракте в Киеве, - читайте в материале РБК-Украина.