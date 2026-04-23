Глава Нацполіції назвав одну з версій теракту у Києві

За його словами, у подібних провадженнях зазвичай призначають комплексну психолого-психіатричну експертизу, яка може бути проведена навіть посмертно.

"Але зараз ми бачимо, що він був, скажімо так, нереалізованим чоловіком. За тими висловами, які від нього лунали, він вимагав поваги, хотів, щоб до нього відносились особливо. Він на записах декілька разів повторює, що його вдарили", - пояснив Вигівський.

Також, за словами глави Нацполіції, чоловік раніше публікував проросійські висловлювання у соцмережах.

"У нього була сторінка "Бахмут ВДВ" у соціальних мережах, він писав там різні дивні речі. Мовляв, Гітлер був правий, всіх треба спалити і так далі. Ці дописи були ще у 2017 році, але тим не менш, це характеризує його як людину", - зазначив він.

Втім, Вигівський наголосив, що саме ці погляди не обов’язково стали причиною трагедії.

"Конкретно у цьому випадку я б так не казав, це треба досліджувати. Я більше схиляюсь до того, що в нього виник побутовий конфлікт і через це він зірвався", - підсумував він.