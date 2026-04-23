Глава Нацполіції назвав одну з версій теракту у Києві
Однією з версій теракту у Києві 18 квітня є побутовий конфлікт, який міг призвести до зриву нападника. Втім, остаточні висновки зроблять після проведення експертиз.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національної поліції Іван Вигівський.
За його словами, у подібних провадженнях зазвичай призначають комплексну психолого-психіатричну експертизу, яка може бути проведена навіть посмертно.
"Але зараз ми бачимо, що він був, скажімо так, нереалізованим чоловіком. За тими висловами, які від нього лунали, він вимагав поваги, хотів, щоб до нього відносились особливо. Він на записах декілька разів повторює, що його вдарили", - пояснив Вигівський.
Також, за словами глави Нацполіції, чоловік раніше публікував проросійські висловлювання у соцмережах.
"У нього була сторінка "Бахмут ВДВ" у соціальних мережах, він писав там різні дивні речі. Мовляв, Гітлер був правий, всіх треба спалити і так далі. Ці дописи були ще у 2017 році, але тим не менш, це характеризує його як людину", - зазначив він.
Втім, Вигівський наголосив, що саме ці погляди не обов’язково стали причиною трагедії.
"Конкретно у цьому випадку я б так не казав, це треба досліджувати. Я більше схиляюсь до того, що в нього виник побутовий конфлікт і через це він зірвався", - підсумував він.
Теракт у Києві 18 квітня
Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва озброєний чоловік відкрив стрілянину, внаслідок чого загинули семеро людей.
Після цього нападник забарикадувався у супермаркеті із заручниками, однак переговори не дали результату - його ліквідували. Відомо, що це був місцевий житель 1968 року народження, родом із Росії.
Згодом у мережі з’явилося відео, на якому двоє патрульних залишають місце події під час перших пострілів.
Інцидент викликав широкий резонанс, після чого очільник патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку, а щодо правоохоронців розпочали розслідування. Їм уже повідомили про підозру через бездіяльність.
Також суд обрав запобіжний захід патрульній, яка залишила місце події та покинула поранених.
Крім того, Клименко заявив, що Міністерство внутрішніх справ готове до ухвалення закону про цивільну зброю. За його словами, вже наступного тижня мають розпочатися консультації з народними депутатами.
