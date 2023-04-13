Глава МИД Украины назвал четыре фактора сдерживания РФ в евроатлантическом регионе

Для сдерживания России в евроатлантическом регионе будет четыре фактора.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Будут 4 фактора сдерживания России в евроатлантическом регионе. Первый - членство Украины в НАТО. Второй - членство Украины в ЕС. Третий - мощные Вооруженные силы Украины. Четвертый - трансформация России", - заявил он.

Напомним, Украина договорилась сотрудничать с Румынией и Молдовой на пути к полноправному членству в Евросоюзе.

Кроме того, Кулеба призывал к интеграции систем противовоздушной и противоракетной обороны Украины и союзников НАТО. Речь идет о регионах Черного и Балтийского морей.

Отметим, что глава МИД отправился в Бухарест, чтобы обсудить региональную безопасность с министрами иностранных дел и обороны Румынии и Молдовы.

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