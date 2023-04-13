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Глава МЗС України назвав чотири фактори стримування РФ у євроатлантичному регіоні

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Четвер 13 квітня 2023 22:08
Глава МЗС України назвав чотири фактори стримування РФ у євроатлантичному регіоні Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Для стримування Росії в євроатлантичному регіоні буде чотири фактори.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Будуть 4 фактори стримування Росії в євроатлантичному регіоні. Перший - членство України в НАТО. Другий - членство України в ЄС. Третій - потужні Збройні сили України. Четвертий - трансформація Росії", - заявив він.

Нагадаємо, Україна домовилася співпрацювати з Румунією та Молдовою на шляху до повноправного членства у Євросоюзі.

Крім того, Кулеба закликав до інтеграції систем протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО. Йдеться про регіони Чорного та Балтійського морів.

Зазначимо, що глава МЗС вирушив до Бухаресту, щоб обговорити регіональну безпеку з міністрами закордонних справ та оборони Румунії та Молдови.

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