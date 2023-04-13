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Членство в ЕС: Украина договорилась активизировать усилия с Румынией и Молдовой

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Четверг 13 апреля 2023 20:33
Членство в ЕС: Украина договорилась активизировать усилия с Румынией и Молдовой Фото: Украина договорилась активизировать усилия с Румынией и Молдовой для членства в ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина договорилась сотрудничать с Румынией и Молдовой на пути к полноправному членству в Евросоюзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечают в ведомстве, сегодня, 13 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников подписали совместное заявление с румынскими и молдавскими коллегами.

В частности, они выразили готовность сотрудничать для того, чтобы усилить возможности для противодействия пропаганды россиян и решительно осудили агрессию РФ в Украине.

Страны обязались поддерживать право свободно выбирать собственную внешнюю политику и альянсы. Расширение ЕС и углубленное сотрудничество с НАТО являются ключевыми пунктами в этом вопросе, сказано в заявлении.

"В этом контексте мы подчеркиваем важность исторического решения Европейского совета о предоставлении Республике Молдова и Украине статуса кандидата в ЕС и соглашаемся активизировать усилия для обеспечения их полноправного членства в ЕС", - отмечается в документе.

При этом министры в заявлении подчеркнули, что ожидают оценки Еврокомиссией прогресса и решения насчет начала в этом году переговоров про вступление Украины и Молдовы.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украине станет членом ЕС намного быстрее, чем многие ожидают.

Также мы писали, что в Украине откроют офис, который поможет адаптировать законодательство к праву ЕС.

Более детально о том, какие требования Украине нужно выполнить для членства, можете узнать в материале РБК-Украина.

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