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Кулеба выступил за интеграцию ПВО Украины и НАТО в регионах двух морей

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Бухарест, Четверг 13 апреля 2023 14:00
Кулеба выступил за интеграцию ПВО Украины и НАТО в регионах двух морей Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина призывает к интеграции систем противовоздушной и противоракетной обороны Украины и союзников НАТО. Речь идет о регионах Черного и Балтийского морей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы во время выступления на открытии Черноморской конференции безопасности.

Министр также призвал к ряду практических шагов по укреплению безопасности в Черноморском регионе.

"Мы призываем интегрировать системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины и союзников НАТО в регионе Черного и Балтийского морей. События последнего года продемонстрировали, что безопасность в Балто-Черноморском пространстве неделима, угроза для одного - это угроза для всех", - заявил Кулеба.

Он отметил необходимость разработки всеобъемлющей системы безопасности для всех стран региона, которым угрожает Россия и добавил, что Черное море должно стать тем, чем стало Балтийское - морем НАТО.

"Украина призывает к демилитаризации Черного моря, чтобы все миролюбивые страны, уважающие международное право, могли снова использовать наше общее море для торговли и путешествий, жить свободно без страха российских военных кораблей. Призываю партнеров быть устойчивыми на пути к этой цели", - резюмировал министр.

Напомним, также Кулеба во время выступления в Бухаресте заявил, что ракеты, которые Россия запускает по Украине, представляют угрозу для соседних государств - Польши, Румынии, Молдовы.

Добавим, глава МИД отправился в Бухарест, чтобы обсудить региональную безопасность с министрами иностранных дел и обороны Румынии и Молдовы .

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