ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба отправляется в Бухарест: обсудит с коллегами из Румынии и Молдовы безопасность региона

Новина українською →
Вторник 11 апреля 2023 21:07
Кулеба отправляется в Бухарест: обсудит с коллегами из Румынии и Молдовы безопасность региона Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправляется в Бухарест, где проведет встречи с министрами иностранных дел и обороны Румынии и Молдовы. Среди прочего, они обсудят, региональную безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Молдовы.

В среду и четверг, 12-12 апреля, Кулеба проведет двусторонние встречи со своим румынским коллегой Богданом Ауреску и молдавским коллегой Нику Попеску.

Также будет проходить трехсторонняя встреча министров иностранных дел и обороны Румынии, Молдовы и Украины.

Напомним, Украина и Румыния проведут первую конференцию по безопасности в Черном море в рамках Крымской платформы в Бухаресте.

Организаторами конференции выступают МИД Украины, Минобороны Украины, МИД Румынии и Министерство нацобороны Румынии в партнерстве с Центром оборонных стратегий Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния Молдова Дмитрий Кулеба Война России против Украины
NEWS
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года