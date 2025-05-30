Глава МИД Турции объяснил, почему ездил в Москву и что привез Зеленскому
Глава МИД Турции Хакан Фидан ездил в Москву, чтобы передать мысли и оценки по урегулированию войны РФ против Украины. С этой же целью он прибыл в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фидана на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
"По поручению нашего президента мы реализовываем челночную дипломатию. Сначала в Москве мы послушали российскую сторону, передали наши мысли и оценки. И как знаете, Россия заявила о своей готовности 2 июня продолжить переговоры. А сегодня в Киеве у нас обмен мнениями с украинскими друзьями", - сказал Фидан.
Глава МИД Турции отметил, что уже обсудил последние события с коллегой Андреем Сибигой. У Фидана также запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"И как в начале отметил, сегодня еще меня будет принимать уважаемый президент и я передам ему сообщение нашего президента Эрдогана", - заявил он.
Министр подчеркнул, что Турция полностью поддерживает территориальную целостность и независимость Украины. По его словам, Турции не важно, где именно будут проводиться переговоры Украины и РФ, но страна заинтересована в том, чтобы максимально быстро достичь завершения войны.
"И верим, что реальным является проведение второго тура переговоров. И говорю о своей готовности Турции принимать эти переговоры у нас в стране", - добавил министр.
Напомним, что накануне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посещал Москву. Там он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и главой российской делегации для переговоров с Украиной Владимиром Мединским.
Переговоры Украины и РФ
16 мая в Стамбуле прошли переговоры делегаций Украины и России. Это были первые за три года прямые переговоры сторон.
Именно Турция выступила посредником между Украиной и РФ. Как сообщали СМИ, представители Турции предложили сторонам провести большой обмен пленными, кого переговоры зашли в тупик.
Также стоит отметить, что в России заявили, что предложили Украине провести второй раунд переговоров 2 июня тоже в Стамбуле. Москва отмечает, что именно тогда представит так называемый "меморандум" со своим видением прекращения огня.
Украина уже передала России свои предложения и требует, чтобы Москва тоже предоставила "меморандум", не дожидаясь 2 июня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.