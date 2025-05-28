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Глава МИД Турции завтра отправится в Киев после встречи с Путиным, - Reuters

Среда 28 мая 2025 14:03
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Глава МИД Турции завтра отправится в Киев после встречи с Путиным, - Reuters Фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибудет в Киев в четверг, 29 мая, с двухдневным визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Его поездка состоится сразу после переговоров в Москве, где он обсуждал вопрос прекращения войны в Украине с диктатором РФ Владимиром Путиным и другими высокопоставленными чиновниками.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в турецком МИД, в Киеве Фидан проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой.

По данным источников, турецкий министр планирует подчеркнуть необходимость дипломатического завершения войны и повторить предложение о возобновлении прямых мирных переговоров между Украиной и Россией.

Ожидается, что он также озвучит готовность Анкары присоединиться к послевоенному восстановлению Украины.

Фидан будет акцентировать внимание на росте негативных последствий затяжного конфликта и выступит за достижение справедливого и длительного мира. Помимо темы войны, стороны планируют обсудить двустороннее сотрудничество в сферах торговли, энергетики, обороны и безопасности.

Анкара продолжает сохранять контакт с обеими сторонами войны, и не исключено, что именно Турция может снова стать площадкой для потенциальных мирных переговоров.

Напомним, вчера мы писали, что российский диктатор Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретились в Москве, чтобы обсудить "усилия" по прекращению войны в Украине. В частности, дальнейшее развитие после переговоров в Стамбуле

Сейчас место и дата следующих переговоров между Украиной и Россией не согласованы, но Турция готова принять их.

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