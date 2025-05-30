Глава МЗС Туреччини пояснив, чому їздив до Москви і що привіз Зеленському
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан їздив до Москви, щоб передати думки та оцінки щодо врегулювання війни РФ проти України. З цією ж метою він прибув до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фідана на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.
"За дорученням нашого президента ми реалізовуємо човникову дипломатію. Спочатку в Москві ми послухали російську сторону, передали наші думки та оцінки. І як знаєте, Росія зазначила свою готовність 2 червня продовжити перемовини. А сьогодні в Києві ми маємо обмін думок з українськими друзями", - сказав Фідан.
Глава МЗС Туреччини зазначив, що вже обговорив останні події з колегою Андрієм Сибігою. У Фідана також запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
"І як на початку зазначив, сьогодні ще мене прийматиме шановний президент і я передам йому повідомлення нашого президента Ердогана", - заявив він.
Міністр наголосив, що Туреччина повністю підтримує територіальну цілісність та незалежність України. За його словами, Туреччині не важливо, де саме проводитимуться переговори України та РФ, але країна зацікавлена в тому, щоб максимально швидко досягнути завершення війни.
"І віримо, що реальним є проведення другого туру переговорів. І зазначаю про свою готовність Туреччини приймати ці переговори у нас в країні", - додав міністр.
Нагадаємо, що напередодні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідував Москву. Там він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним, главою МЗС Сергієм Лавровим та главою російської делегації для переговорів з Україною Володимиром Мединським.
Переговори України та РФ
16 травня у Стамбулі пройшли переговори делегацій України та Росії. Це були перші за три роки прямі переговори сторін.
Саме Туреччина виступила посередником між Україною та РФ. Як повідомляли ЗМІ, представники Туреччини запропонували сторонам провести великий обмін полоненими, кого переговори зайшли у глухий кут.
Також варто зазначити, що у Росії заявили, що запропонували Україні провести другий раунд переговорів 2 червня теж у Стамбулі. Москва зазначає, що саме тоді представить так званий "меморандум" зі своїм баченням припинення вогню.
Україна вже передала Росії свої пропозиції і вимагає, щоб Москва теж надала "меморандум", не чекаючи 2 червня.
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