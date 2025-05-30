Глава МЗС Туреччини пояснив, чому їздив до Москви і що привіз Зеленському

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан їздив до Москви, щоб передати думки та оцінки щодо врегулювання війни РФ проти України. З цією ж метою він прибув до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фідана на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

"За дорученням нашого президента ми реалізовуємо човникову дипломатію. Спочатку в Москві ми послухали російську сторону, передали наші думки та оцінки. І як знаєте, Росія зазначила свою готовність 2 червня продовжити перемовини. А сьогодні в Києві ми маємо обмін думок з українськими друзями", - сказав Фідан.

Глава МЗС Туреччини зазначив, що вже обговорив останні події з колегою Андрієм Сибігою. У Фідана також запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

"І як на початку зазначив, сьогодні ще мене прийматиме шановний президент і я передам йому повідомлення нашого президента Ердогана", - заявив він.



Міністр наголосив, що Туреччина повністю підтримує територіальну цілісність та незалежність України. За його словами, Туреччині не важливо, де саме проводитимуться переговори України та РФ, але країна зацікавлена в тому, щоб максимально швидко досягнути завершення війни.

"І віримо, що реальним є проведення другого туру переговорів. І зазначаю про свою готовність Туреччини приймати ці переговори у нас в країні", - додав міністр.

Нагадаємо, що напередодні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідував Москву. Там він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним, главою МЗС Сергієм Лавровим та главою російської делегації для переговорів з Україною Володимиром Мединським.