Глава МИД Турции может передать России результаты переговоров с Зеленским, - Bloomberg

Визит Зеленского в Турцию

Напомним, сегодня, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой визит в Турцию.

По его словам, в Турции ожидаются переговоры по восстановлению дипломатических процессов.

В частности, приоритетом для Украины является возвращение пленных.

После этого западные СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что в Турции у Зеленского запланирована встреча со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

К слову, ранее Турцию посещал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. После визита он пообещал, что Украина и Россия возобновят обмен пленными.

В частности, планируется вернуть домой 1200 украинцев, которые попали в российский плен.