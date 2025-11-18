Голова МЗС Туреччини може передати Росії результати переговорів із Зеленським, - Bloomberg

Візит Зеленського до Туреччини

Нагадаємо, сьогодні, 18 листопада, президент України Володимир Зеленський анонсував свій візит до Туреччини.

За його словами, у Туреччині очікуються переговори щодо відновлення дипломатичних процесів.

Зокрема, пріоритетом для України є повернення полонених.

Після цього західні ЗМІ з посиланням на власні джерела написали, що в Туреччині у Зеленського запланована зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

До слова, раніше Туреччину відвідував секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров. Після візиту він пообіцяв, що Україна і Росія відновлять обмін полоненими.

Зокрема, планується повернути додому 1200 українців, які потрапили в російський полон.