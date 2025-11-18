UA

Голова МЗС Туреччини може передати Росії результати переговорів із Зеленським, - Bloomberg

Фото: Хакан Фідан, голова МЗС Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину для переговорів, які стосуються війни з РФ. Результати діалогу можуть передати Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Неназване джерело видання розповіло, що Зеленський хоче скористатися посиленням тиску на Росію з боку США, щоб оживити дипломатію для завершення війни.

За даними співрозмовників Bloomberg, завтра, 19 жовтня, голова української держави відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Одне з джерел журналістів стверджує, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан може особисто зв'язатися з російськими чиновниками і передати їм результати обговорень, якщо буде "позитивний результат", зокрема й можливий обмін полоненими.

 

Візит Зеленського до Туреччини

Нагадаємо, сьогодні, 18 листопада, президент України Володимир Зеленський анонсував свій візит до Туреччини.

За його словами, у Туреччині очікуються переговори щодо відновлення дипломатичних процесів.

Зокрема, пріоритетом для України є повернення полонених.

Після цього західні ЗМІ з посиланням на власні джерела написали, що в Туреччині у Зеленського запланована зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

До слова, раніше Туреччину відвідував секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров. Після візиту він пообіцяв, що Україна і Росія відновлять обмін полоненими.

Зокрема, планується повернути додому 1200 українців, які потрапили в російський полон.

Володимир ЗеленськийТуреччинаМирні переговориСтів ВіткоффРеджеп Тайіп Ердоган