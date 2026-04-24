Глава МИД Польши предрек Путину судьбу свергнутых императоров

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Владимира Путина могут устранить представители его же окружения, после чего переговоры о завершении войны будет вести уже новый лидер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Corriere della Sera.
По словам Сикорского, существует вероятность, что глава Кремля может быть отстранен людьми из ближайшего круга. В таком случае процесс мирных переговоров перейдет к его возможному преемнику.
Дипломат отметил, что в истории нередко случалось, когда государства завершали войны уже с другим руководством. Он также напомнил, что многие авторитарные лидеры теряли власть из-за действий собственного окружения.
"Здесь, в Риме, мне не нужно рассказывать, сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией… Диктаторы всегда осознают это очень поздно", - заявил Сикорский.
По мнению главы польского МИД, для Путина продолжение неудачной войны может казаться более безопасным сценарием, чем ее завершение без очевидного результата.
"Проблема диктаторов, вступивших в войну, в том, что если они прекратят конфликт без явной победы, их власть окажется под угрозой", - заявил он.
Сикорский также указал, что российские военные не предоставляют Путину полной информации о положении на фронте. По его словам, это лишь усиливает стратегический тупик, в котором оказался Кремль.
