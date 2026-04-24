Обмін полоненими Графіки відключення світла Війна в Україні

Глава МЗС Польщі передрік Путіну долю повалених імператорів

18:48 24.04.2026 Пт
2 хв
У Польщі вважають, що Путіну здається безпечнішим продовжувати невдалу війну
aimg Анастасія Никончук
Фото: Володимир Путін (GettyImages)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Володимира Путіна можуть усунути представники його ж оточення, після чого переговори про завершення війни вестиме вже новий лідер.

Версія про зміну влади в Кремлі

За словами Сікорського, існує ймовірність, що очільник Кремля може бути відсторонений людьми з найближчого кола. У такому разі процес мирних переговорів перейде до його можливого наступника.

Історичні паралелі

Дипломат зазначив, що в історії нерідко траплялося, коли держави завершували війни вже з іншим керівництвом. Він також нагадав, що багато авторитарних лідерів втрачали владу через дії власного оточення.

"Тут, у Римі, мені не потрібно розповідати, скільки імператорів було усунуто їхньою власною преторіанською гвардією... Диктатори завжди усвідомлюють це дуже пізно", - заявив Сікорський.

Логіка поведінки диктаторів

На думку глави польського МЗС, для Путіна продовження невдалої війни може здаватися безпечнішим сценарієм, ніж її завершення без очевидного результату.

"Проблема диктаторів, які вступили у війну, в тому, що якщо вони припинять конфлікт без явної перемоги, їхня влада опиниться під загрозою", - заявив він.

Ситуація в Кремлі

Сікорський також вказав, що російські військові не надають Путіну повної інформації про становище на фронті. За його словами, це лише посилює стратегічний глухий кут, у якому опинився Кремль.

Нагадуємо, що ЄС затвердив двадцятий пакет санкцій проти Росії, який став найбільшим за останні два роки. Нові обмеження зачіпають енергетичну сферу, оборонно-промисловий комплекс і фінансову систему країни.

Зазначимо, що заяви прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова про нібито готовність Володимира Путіна до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським не відповідають дійсності.

Більше по темі:
