Рейтинги Путина в России продолжают падать: опрос показал новый антирекорд

14:24 24.04.2026 Пт
Что повлияло на снижение доверия россиян к диктатору?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Российскому диктатору Владимиру Путину не доверяют 24,1% россиян. Еще 23,3% респондентов не одобряют его деятельность на посту президента России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство" и издание "Медуза".

Последние данные, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют, что это самые высокие показатели с начала полномасштабной войны.

По сравнению с прошлой неделей уровень одобрения деятельности диктатора упал на 1,1% и достиг 65,6%. Уровень доверия к Путину также снизился на 1% - до 71%.

Источники "Медузы" рассказали, что от политического блока администрации Путина поступила рекомендация в публикациях ссылаться на его рейтинг, предоставленный Фондом "Общественное Мнение" (ФОМ), или вообще не сообщать об этом.

Согласно данным ФОМ, 76% опрошенных россиян считают, что диктатор работает на своем посту "скорее хорошо", а 74% доверяют ему.

Отмечается, что падение рейтингов диктатора фиксируется уже семь недель подряд. По словам политтехнолога, который сотрудничает с администрацией Путина, причины снижения рейтингов власти - блокировка Telegram, ограничение мобильного интернета, рост цен и усталость россиян от войны.

Напомним, что в стране-агрессоре начали блокировать мессенджер Telegram раньше, чем ожидалось - планировалось, что это произойдет в начале апреля этого года. Но в реальности Россия начала блокировать мессенджер уже в конце марта.

По этой причине в стране-агрессоре прошли митинги за "свободный интернет". Они состоялись 29 марта в большинстве крупных российских городов. На них задержали от 3 до 12 человек, при этом большинство "протестующих" просто оттеснили.

