Глава МЗС Польщі: найкраща гарантія безпеки для України - сильна армія

У Польщі вважають, що найкращою гарантією безпеки для України буде українська армія. Варшава не буде направляти війська в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтерв'ю TVN24.

Сікорський прокоментував зустріч лідерів "коаліції охочих", яка пройшла у четвер, 27 березня, у Парижі. Коаліція обмірковує можливе розгортання "сил стримування" в Україні після завершення війни.

Глава МЗС наголосив, що "Польща буде в цій коаліції, але не фізично в самій Україні".

"Існують різні відгомони цих переговорів, як на рівні представників штабів у Великій Британії, так і на політичному рівні в Парижі. Ці концепції поки що перебувають на стадії узгодження", - сказав польський міністр.

При цьому, на думку Сікорського, найбільшою, найкращою гарантією безпеки України є "хоробра і добре оснащена українська армія".

"На нашому боці найбільша армія в Європі… і вона має досвід ведення цього нового типу війни з залученням мільйонів безпілотників", - додав він.