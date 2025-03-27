Макрон предложил отправить "силы сдерживания" в Украину: будут не на фронте

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает, чтобы Запад направил в Украину "силы сдерживания". Такое предложение может стать частью гарантий безопасности.

"Это будут силы из нескольких государств, поскольку по этому вопросу нет единодушия, которые будут находиться в заранее определенных стратегических местах с украинцами… Это станет гарантией безопасности и будет иметь сдерживающий эффект против потенциальной российской агрессии", - рассказал Макрон.

По словам французского лидера, страны "коалиции желающих" проведут переговоры на уровне генералов, чтобы определить "места дислокации, количество сил, которые должны быть развернуты для того, чтобы это было убедительно, и возможности".

"Ничего не исключается, военно-морские силы, сухопутные войска и военно-воздушные силы. Эти силы сдерживания не должны заменять миротворческие силы на линии соприкосновения или сильную и мощную украинскую армию", - отметил он.

Также Макрон добавил, что среди "коалиции желающих" есть согласие, что любые будущие гарантии безопасности должны основываться на трех составляющих: