Макрон предложил отправить "силы сдерживания" в Украину: будут не на фронте
Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает, чтобы Запад направил в Украину "силы сдерживания". Такое предложение может стать частью гарантий безопасности.
Как передает РБК-Украина, заявление Макрона приводит Sky News, BFMTV и The Guardian.
"Это будут силы из нескольких государств, поскольку по этому вопросу нет единодушия, которые будут находиться в заранее определенных стратегических местах с украинцами… Это станет гарантией безопасности и будет иметь сдерживающий эффект против потенциальной российской агрессии", - рассказал Макрон.
По словам французского лидера, страны "коалиции желающих" проведут переговоры на уровне генералов, чтобы определить "места дислокации, количество сил, которые должны быть развернуты для того, чтобы это было убедительно, и возможности".
"Ничего не исключается, военно-морские силы, сухопутные войска и военно-воздушные силы. Эти силы сдерживания не должны заменять миротворческие силы на линии соприкосновения или сильную и мощную украинскую армию", - отметил он.
Также Макрон добавил, что среди "коалиции желающих" есть согласие, что любые будущие гарантии безопасности должны основываться на трех составляющих:
- сильная украинская армия, причем совместная франко-британская миссия должна отправиться в Киев, чтобы изучить потребности и то, что можно сделать для поддержки армии Украины;
- силы сдерживания, которые не будут размещаться на линии фронта, но будут оказывать поддержку в "стратегических" районах;
- более широкое стремление к перевооружению Европы и представлению европейской точки зрения, включая ее требования в любых мирных переговорах.
Саммит во Франции
Напомним, сегодня, 27 марта, лидеры ряда стран обсудили возможность отправки военного контингента в Украину в качестве гарантий безопасности. Пока остается нерешенным ряд вопросов, в том числе о количестве солдат, которое могут отправить.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил западных чиновников в Украину, чтобы разработать более детальный план для такой инициативы.
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